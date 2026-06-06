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تبادل نظر مجدد ایران و پاکستان درباره وضعیت امنیتی منطقه

تبادل نظر مجدد ایران و پاکستان درباره وضعیت امنیتی منطقه
کد خبر : 1794711
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وزیر کشور پاکستان از دیدار مجدد خود با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت که در این جلسه آخرین تحولات منطقه‌ای بررسی شده است.

به گزارش ایلنا، سناتور «سید محسن رضا نقوی» وزیر کشور و کنترل مواد مخدر پاکستان در پیامی در فضای مجازی نوشت که بار دیگر با برادرم اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار کردم.

وی افزود: ما درباره مسائل مورد علاقه متقابل و نیز اوضاع امنیتی در حال تحول منطقه تبادل نظر کردیم.

نقوی پنجشنبه شب در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک قرقیزستان با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده بود.

وزیر کشور پاکستان در فروردین امسال همراه فرمانده ارتش کشورش سفر رسمی به تهران انجام داد.

وی سپس دو بازدید رسمی دیگر در اواخر اردیبهشت و اول خرداد از جمهوری اسلامی ایران انجام داد.

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