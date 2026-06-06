به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت ،قیام پانزدهم خرداد که با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان پیشوا برگزار شد، ضمن تبریک عید ولایت و امامت، اظهار داشت: غدیر به بلندای بعثت، جان بعثت و روح بعثت است و این دو واقعه عظیم الهی از یک نور واحد سرچشمه گرفته‌اند که هدف آن هدایت انسان‌ها و رساندن جامعه بشری به مسیر نور و سعادت است.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم پیشوا، ورامین و قرچک در شکل‌گیری قیام پانزدهم خرداد افزود: مردم این منطقه از ارکان اصلی نهضت اسلامی بوده‌اند و همواره با بصیرت، وفاداری و حضور در صحنه از نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب دفاع کرده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل ایستادگی مردم در طول بیش از چهار دهه گذشته است، تصریح کرد: ملت ایران با تحمل سختی‌ها، فشارها و تهدیدهای دشمنان، شایستگی خود را برای برخورداری از نعمت رهبری الهی به اثبات رسانده و امروز به الگویی برای ملت‌های آزاده جهان تبدیل شده است.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه قدرت واقعی کشور از حضور و اراده مردم سرچشمه می‌گیرد، گفت: آنچه قدرت‌های جهانی را به چالش کشیده، حضور آگاهانه مردم در کنار رهبری انقلاب اسلامی است. اگر این پشتوانه مردمی نبود، نه اقتدار نیروهای مسلح شکل می‌گرفت و نه جمهوری اسلامی می‌توانست در برابر فشارهای بین‌المللی با قدرت ایستادگی کند.

وی با اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیست و همواره به دنبال تأمین منافع ملت و برقراری صلح عادلانه بوده است، اما در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تحمیل خواسته‌های بیگانگان هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حق غنی‌سازی و بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای از حقوق مسلم ملت ایران است، اظهار داشت: انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست و جمهوری اسلامی با قدرت از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران گفت: امروز دشمنان بیش از آنکه در میدان نظامی فعال باشند، در عرصه رسانه، فضای مجازی، جنگ روانی و عملیات روایت‌سازی تلاش می‌کنند اراده مردم را تضعیف کنند، اما ملت ایران با هوشیاری و بصیرت، این توطئه‌ها را نیز خنثی خواهد کرد.

حاجی‌بابایی وحدت ملی را مهم‌ترین عامل اقتدار کشور دانست و افزود: رمز پیروزی ملت ایران در تمامی عرصه‌ها، انسجام و همبستگی مردم حول محور ولایت فقیه است و هر سخنی که موجب تقویت امید، اتحاد و اقتدار ملی شود در مسیر انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، از تدوین و پیگیری طرح‌های قانونی مرتبط با تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران در این منطقه خبر داد و گفت: مجلس شورای اسلامی با تمام توان از حقوق ملت ایران و منافع راهبردی کشور دفاع خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و استمرار مسیر شهدا، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، پیام غدیر و هدایت‌های مقام معظم رهبری، با قدرت مسیر پیشرفت و عزت را ادامه خواهد داد و در برابر هیچ فشاری از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

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