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۱۲ هکتار از اراضی ملی گرگان به منابع طبیعی با پیگیری دادگستری گلستان به بیت‌المال بازگشت

۱۲ هکتار از اراضی ملی گرگان به منابع طبیعی با پیگیری دادگستری گلستان به بیت‌المال بازگشت
کد خبر : 1794704
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رئیس کل دادگستری گلستان در این رابطه گفت: ۱۲۲ هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در منطقه گرانقیمت گلشهر گرگان با ارزش دست‌کم ۳ هزار میلیارد تومان با پیگیری قضایی به مالکیت دولت بازگشت.

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی گفت: حدود چهار سال پیش، شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری گلستان در بررسی پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی، به تعارض در مالکیت پلاک ثبتی یک عرصه زمین در منطقه گلشهر گرگان برخورد کرد و بررسی‌ها در دادسرای مرکز استان نشان داد این قطعه زمین به مساحت ۱۲۲ هزار مترمربع که جزو اراضی ملی و دارای سند مالکیت به نام دولت و منابع طبیعی بوده است، در سال ۱۳۷۳ برای آن سندی نیز به نام یک تعاونی مسکن صادر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از مشخص این موضوع، در اجرای وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال، به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تکلیف شد از طریق مراجع قضایی برای ابطال سند و اعاده زمین به بیت‌المال اقدام کند.

آسیابی ادامه داد: در پی طرح دعوا از سوی اداره کل منابع طبیعی، پرونده در دادگستری مرکز استان با حساسیت رسیدگی و دی ماه سال گذشته شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی گرگان حکم به ابطال سند رسمی صادر شده بنام شرکت تعاونی را صادر کرد.

وی افزود: شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با تأیید رأی دادگاه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، حکم ابطال سند را قطعی کرد و به این ترتیب مالکیت این اراضی ملی پس از ۳۲ سال به منابع طبیعی و بیت‌المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به موقعیت این زمین در یکی از مناطق ارزشمند شهر گرگان گفت: بررسی وضعیت اراضی ملی برای جلوگیری از زمین خواری از چند سال پیش به یکی از قضات توانمند استان سپرده شده که در نتیجه این تلاش‌ها، همه اراضی جنگلی استان سند دار شده است.

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