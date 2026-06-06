آزاد در اجلاس جهانی اتحادیه بینالمجالس:
توسعه آموزش، مسیر مشارکت سیاسی زنان در ایران را هموار کرده است
عضو مجمع زنان پارلمانهای جهان IPU با اشاره به حضور گسترده زنان ایرانی در سطوح مختلف مدیریتی از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادهای دانشگاهی، دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران، با توسعه آموزش و توانمندسازی، امکان گسترش مشارکت سیاسی زنان بیش از پیش در ایران فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، الهام آزاد عضو مجمع زنان پارلمانهای جهان IPU که در دومین اجلاس جهانی زنان اتحادیه بینالمجالس از ۱۲ تا ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در بلگراد شرکت کرده بود، در یکی از پنلهای تخصصی این اجلاس با عنوان «آموزش مقابله با هنجارهای اجتماعی محدودکننده مشارکت زنان در مجالس»، به تشریح جایگاه و نقش زنان در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی در این پنل تخصصی با اشاره به حضور گسترده زنان ایرانی در سطوح مختلف مدیریتی از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهادهای دانشگاهی، دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران، با توسعه آموزش و توانمندسازی، امکان گسترش مشارکت سیاسی زنان بیش از پیش در ایران فراهم شده است.
گفتنی است؛ اجلاس جهانی زنان نماینده به میزبانی مجلس ملی جمهوری صربستان در حال برگزاری است. این اجلاس با حضور ۴۲۷ شرکتکننده از ۶۵ کشور جهان، یکی از مهمترین گردهماییهای بینالمللی در حوزه نقشآفرینی زنان در دیپلماسی پارلمانی به شمار میرود.