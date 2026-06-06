هر زمان دولت بخواهد، مجلس آماده بررسی اصلاح بودجه است

به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به ضرورت ترسیم یک راهبرد و برنامه مشخص در درون وزارتخانه‌ها برای اعمال سیاست‌های ارزی و مالی کشور در شرایط موجود، گفت: دستگاه‌های ستادی و صفی ما در حوزه اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ باشند؛ نمی‌شود در این موضوع هر دستگاهی مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند.

نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین حوزه نفت و انرژی باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند این برنامه مهم را عملیاتی کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چیزی که مشخص است این بوده که ما نمی‌توانیم با همان ریل قبلی، بودجه قبلی و سیاست‌های ارزی گذشته حرکت کنیم؛ کشور در شرایط جنگی قرار داشته، جنگیده و همچنان در حال جنگ است، بنابراین باید بازسازی انجام شود و شرایط لازم برای مدیریت این وضعیت فراهم شود.

تاجگردون تصریح کرد: دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند و نمی‌شود هر دستگاهی مجدداً کار خودش را انجام دهد، چرا که محدودیت‌های بیشتر شده و اساساً توان مدیریت اقتصاد با روش‌های گذشته وجود ندارد. همه دستگاه‌ها، منابع ارزی کشور و دیگر بخش‌های اقتصادی که به معیشت مردم مرتبط هستند باید در این مسیر ایفای نقش کنند.

دولت راه را برای فعالان اقتصادی باز کند

وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شرایط فعلی اظهار کرد: تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، به‌ویژه افرادی که راهکارها را بهتر از دولت می‌دانند، باید در این موضوع به دولت کمک کنند. همچنین دولت باید برای جلب نظر مردم و اجرای برنامه های فعالان اقتصادی، آغوش خود را باز بگذارد، و نباید نگرانی این باشیم که دولت جای خود را بخش خصوصی و یا فعالان اقتصادی می دهد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر دولت و فعالان اقتصادی این اقدامات را در کنار یکدیگر قرار دهند، حتماً موفق خواهند شد. ما همیشه تأکید داشتیم و همچنان هم تأکید داریم که در این شرایط، دولت باید خود را جمع‌وجورتر کرده و هماهنگی ستادی و صفی خود را افزایش دهد.

تاجگردون همچنین درباره آخرین تحولات مربوط به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در موضوع بودجه، دولت فعلاً اختیار لازم را دارد و هر زمان که شرایط برای ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه فراهم شود، مجلس در خدمت دولت خواهد بود و نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما در شرایط فعلی دولت می‌تواند کار خود را پیش ببرد.

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