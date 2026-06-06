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عراقچی خطاب به میشل‌عون:

لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس‌جمهور!

لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس‌جمهور!
کد خبر : 1794665
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وزیر خارجه امور خارجه کشورمان با رد اتهامات مطرح شده از سوی رئیس جمهور لبنان علیه ایران خطاب به وی گفت:لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوش:

بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند.

گر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدت ها پیش به توافق رسیده بودیم.

لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!

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