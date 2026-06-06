سپاه:
دو پایگاه هوایی و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا هدف قرار گرفتند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار گرفتن دو پایگاه هوایی آمریکا به نامهای علیالسالم کویت و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین در پاسخ به تجاوز ارتش کودککش آمریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاهنیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله القاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکشها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناورها متخلف به عقب برگشتند.
به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا به نامهای علیالسالم کویت و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.
به دشمن متجاوز و کودککش اخطار میکنیم در صورت تکرار این شرارتها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکی