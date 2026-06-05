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حمایت قاطع سازمان همکاری شانگهای از ایران در برابر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی

حمایت قاطع سازمان همکاری شانگهای از ایران در برابر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی
کد خبر : 1794582
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وزیر کشور اظهار داشت: همه کشورهای عضو به ویژه چین و روسیه، حمایت قاطع خود از کشورمان را در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام و مواضع خوبی در این زمینه اتخاذ کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی درخصوص دیدار وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با رئیس‌جمهور قرقیزستان گفت: بحث‌های خوبی در مورد مسائل و موضوعات امنیتی و منطقه‌ای مطرح شد؛ این امر با توجه به انتخاب قرقیزستان به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل به مدت دو سال اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: در این دیدار در حضور رئیس‌جمهور قرقیزستان و وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو مخالفت خود را با یک‌جانبه‌گرایی ابراز و بر همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردم.

وزیر کشور اظهار کرد: در اجلاس اصلی مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل منطقه‌ای و همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان به شکل قاطع مطرح و تشریح شد.

مؤمنی افزود: همه کشورهای عضو به‌ویژه چین و روسیه، حمایت قاطع خود از کشورمان را در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام و مواضع خوبی در این زمینه اتخاذ کردند.

وزیر کشور گفت: در بیانیه پایانی بر همکاری‌های فی‌مابین در حوزه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و در موضوعاتی مثل مبارزه با مواد مخدر و تروریسم پروتکل خوبی صادر شد.

مؤمنی دیدارهای دوجانبه در حاشیه نشست اصلی را از دیگر دستاوردهای آن دانست و گفت: این‌گونه نشست‌ها فی‌نفسه مفید است؛ چون کشورها در ملاقاتی کوتاه برای حل مسائل، دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. در ملاقات‌های دوجانبه که با اعضای کشورهای عضو انجام گرفت روابط دوجانبه تبیین شد.

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