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سید محمد خاتمی درگذشت آیت‌الله فیاض را تسلیت گفت

سید محمد خاتمی درگذشت آیت‌الله فیاض را تسلیت گفت
کد خبر : 1794571
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حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض را به پیشگاه حضرت ولی‌الله الاعظم، حوزه‌های علمیه و انبوه ارادتمندان آن بزرگ تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت عالم عالیقدر و مرجع بزرگوار حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض رضوان الله علیه را به پیشگاه حضرت ولی‌الله الاعظم، حوزه‌های علمیه و انبوه ارادتمندان آن بزرگ تسلیت عرض می‌کنم.

درگذشت این مرجع روشن‌بین و زمان‌شناس خسارتی است بزرگ برای جامعه اسلامی و تشیع و حوزه‌های علمی که امید است خداوند منان با عنایت ویژه خود آن را جبران فرماید.

برای روان پاک آن بزرگوار از حضرت احدیت علو درجات و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان سلامتی و اجر مسألت می‌کنم.

سید محمد خاتمی

1405/3/15

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