سید محمد خاتمی درگذشت آیتالله فیاض را تسلیت گفت
حجتالاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی با صدور پیامی درگذشت آیتالله العظمی فیاض را به پیشگاه حضرت ولیالله الاعظم، حوزههای علمیه و انبوه ارادتمندان آن بزرگ تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رحلت عالم عالیقدر و مرجع بزرگوار حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض رضوان الله علیه را به پیشگاه حضرت ولیالله الاعظم، حوزههای علمیه و انبوه ارادتمندان آن بزرگ تسلیت عرض میکنم.
درگذشت این مرجع روشنبین و زمانشناس خسارتی است بزرگ برای جامعه اسلامی و تشیع و حوزههای علمی که امید است خداوند منان با عنایت ویژه خود آن را جبران فرماید.
برای روان پاک آن بزرگوار از حضرت احدیت علو درجات و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان سلامتی و اجر مسألت میکنم.
سید محمد خاتمی
1405/3/15