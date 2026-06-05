بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت عالم عالیقدر و مرجع بزرگوار حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض رضوان الله علیه را به پیشگاه حضرت ولی‌الله الاعظم، حوزه‌های علمیه و انبوه ارادتمندان آن بزرگ تسلیت عرض می‌کنم.

درگذشت این مرجع روشن‌بین و زمان‌شناس خسارتی است بزرگ برای جامعه اسلامی و تشیع و حوزه‌های علمی که امید است خداوند منان با عنایت ویژه خود آن را جبران فرماید.

برای روان پاک آن بزرگوار از حضرت احدیت علو درجات و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان سلامتی و اجر مسألت می‌کنم.

سید محمد خاتمی

1405/3/15