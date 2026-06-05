عراقچی:
کودکان میناب تاریخنگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد
وزیر امور خارجه گفت: گاهی تاریخ را کودکان می نویسند و این بار کودکان میناب تاریخنگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در داغ دانش آموزان میناب و با عنوان «داغ ناتمام میناب»، نوشت: «داغ کودکان، داغی نیست که واژهها تابِ بیانش را داشته باشند؛ بهویژه آنگاه که پای دخترکان و پسرکان معصومی در میان باشد که با رؤیاهای کوچک و قلبهای بزرگ، پا به مدرسه گذاشته بودند تا آیندهای روشن بسازند، اما خود، چراغِ آسمان شدند.
گاهی تاریخ را کودکان می نویسند... و این بار کودکان میناب تاریخنگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد.
و وجدانهای بیدار تا ابد خواهند پرسید: به کدامین گناه کشته شدند…»