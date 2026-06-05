خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیر کشور ایران و وزیر داخلی فدراسیون روسیه در حاشیه نشست بیشکک

دیدار وزیر کشور ایران و وزیر داخلی فدراسیون روسیه در حاشیه نشست بیشکک
کد خبر : 1794567
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای در بیشکک قرقیزستان با وزیر داخلی فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی در این دیدار از مواضع دولت و ملت روسیه و آقای پوتین رئیس‌جمهور در محکومیت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین موضع امروز آقای ولادیمیر کولوکولتسف در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. 
 
مؤمنی همچنین از وزیر داخلی فدراسیون روسیه برای سفر به ایران دعوت کرد. 
 
وزیر داخلی فدراسیون روسیه هم در این دیدار از استانداردهای دوگانه غرب در قبال ایران و روسیه انتقاد کرد.
 
ولادیمیر کولوکولتسف گفت: آماده تبادل تجربیات و همکاری در حوزه‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و به‌ویژه مواد مخدر صنعتی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.
 
دو طرف همچنین اعلام آمادگی کردند در اولین فرصت پیش‌نویس‌های اسناد همکاری‌های دو کشور که تبادل شده مورد بررسی نهایی قرار بگیرد و امضا شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی