دیدار وزیر کشور ایران و وزیر داخلی فدراسیون روسیه در حاشیه نشست بیشکک

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی در این دیدار از مواضع دولت و ملت روسیه و آقای پوتین رئیس‌جمهور در محکومیت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین موضع امروز آقای ولادیمیر کولوکولتسف در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد.



مؤمنی همچنین از وزیر داخلی فدراسیون روسیه برای سفر به ایران دعوت کرد.



وزیر داخلی فدراسیون روسیه هم در این دیدار از استانداردهای دوگانه غرب در قبال ایران و روسیه انتقاد کرد.



ولادیمیر کولوکولتسف گفت: آماده تبادل تجربیات و همکاری در حوزه‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و به‌ویژه مواد مخدر صنعتی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.



دو طرف همچنین اعلام آمادگی کردند در اولین فرصت پیش‌نویس‌های اسناد همکاری‌های دو کشور که تبادل شده مورد بررسی نهایی قرار بگیرد و امضا شود.