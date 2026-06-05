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دیدار وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو شانگهای با رئیس جمهور قرقیزستان

دیدار وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو شانگهای با رئیس جمهور قرقیزستان
کد خبر : 1794564
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​وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این دیدار که اسکندر مومنی،‌ وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز حضور داشت، دیدگاه‌های اعضا درباره چالش‌های فعلی، از جمله چالش‌های مربوط به توسعه سریع فناوری‌های دیجیتال، مورد تبادل نظر قرار گرفت. 

طرفین همچنین بر اهمیت تقویت امنیت اطلاعات و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با تهدیدات سایبری تأکید کردند.

سادیر جباراف، رئیس جمهور قرقیزستان در این دیدار تأکید کرد: بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این سازمان که با شعار «25 سال سازمان همکاری شانگهای: با هم به سوی صلح، توسعه و رفاه پایدار» در سال ریاست قرقیزستان برگزار می‌شود.

جباراف خاطرنشان کرد: در شرایط تحول عمیق نظام بین‌الملل و بحران ثبات جهانی، سازمان همکاری شانگهای همچنان سازوکاری قابل اعتماد برای حفظ ثبات و تقویت اعتماد و امنیت است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در جهان گفت: دنیای جنایتکار به طور فعال در حال تسلط بر هوش مصنوعی، خودکارسازی حملات سایبری، استفاده از اطلاعات نادرست و باز کردن کانال‌های جدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی است. 

جباراف افزود: به همین دلیل است که گام‌های واقعی ما برای تقویت پایه‌های نهادی سازمان همکاری شانگهای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

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