دیدار وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو شانگهای با رئیس جمهور قرقیزستان

طرفین همچنین بر اهمیت تقویت امنیت اطلاعات و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با تهدیدات سایبری تأکید کردند.

سادیر جباراف، رئیس جمهور قرقیزستان در این دیدار تأکید کرد: بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این سازمان که با شعار «25 سال سازمان همکاری شانگهای: با هم به سوی صلح، توسعه و رفاه پایدار» در سال ریاست قرقیزستان برگزار می‌شود.

جباراف خاطرنشان کرد: در شرایط تحول عمیق نظام بین‌الملل و بحران ثبات جهانی، سازمان همکاری شانگهای همچنان سازوکاری قابل اعتماد برای حفظ ثبات و تقویت اعتماد و امنیت است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در جهان گفت: دنیای جنایتکار به طور فعال در حال تسلط بر هوش مصنوعی، خودکارسازی حملات سایبری، استفاده از اطلاعات نادرست و باز کردن کانال‌های جدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی است.

جباراف افزود: به همین دلیل است که گام‌های واقعی ما برای تقویت پایه‌های نهادی سازمان همکاری شانگهای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.