وی افزود: در این نشست سه موضوع مهم با همکاران روابط عمومی در میان گذاشته شد که شامل رونمایی از کتاب «پشت خط بحران» و همچنین برگزاری دو رویداد ملی در حوزه روابط عمومی بود.

گلزاری با اشاره به کتاب «پشت خط بحران» گفت: این کتاب حاصل تجربه‌نگاری مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های دولت طی جنگ 12 روزه است که در آن تلاش شده نقاط قوت، نقاط ضعف و فرصت‌های شکل‌گرفته در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی بحران مورد بررسی و ثبت قرار گیرد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: نخستین رویداد پیش‌بینی‌شده، برگزاری «اولین جشنواره روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور» با رویکرد «مرز تا مرکز» است که به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی درباره دومین رویداد نیز گفت: همچنین طی برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته قرار است مسابقه عکس «ایستادگی برای ایران» با همکاری پژوهشکده سوانح برگزار خواهد شد. پژوهشکده این رویداد را در سال‌های گذشته با حضور عکاسان حرفه‌ای و مطرح کشور برگزار می‌کرد.

گلزاری افزود: ششمین دوره این مسابقه به موضوع جنگ 12 روزه اختصاص داشت و در گفت‌وگوهایی که با پژوهشکده سوانح انجام شد، خود پژوهشکده درخواست کرد در هفتمین دوره این رویداد که موضوع آن جنگ رمضان است، بخش ویژه‌ای برای روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود تا همکاران روابط عمومی نیز بتوانند تصاویر و روایت‌های خود را از رویدادهای مهم کشور ثبت و ارائه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که ضمن ثبت و مستندسازی اتفاقات مهم سال 1404، مجموعه تجربه‌نگاری‌های «پشت خط بحران» را نیز تکمیل و منتشر کنیم تا این تجربیات در اختیار فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی قرار گیرد.