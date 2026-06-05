برگزاری یادواره ۲۰۲ شهید والامقام ارتش در شهرستان صومعه سرا
یادواره ۲۰۲ شهید والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران شهرستان صومعهسرا با حضور استاندار گیلان، معاون طرح، برنامه و بودجه کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان و اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، یادواره ۲۰۲ شهید والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران شهرستان صومعهسرا عصر روز (پنجشنبه) با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، امیر سرتیپ ولی رحمانی معاون طرح، برنامه و بودجه کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سعید رحمت زاده نماینده مردم شهرستان صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و شهرستانی و آحاد مردم شهیدپرور در جوار مسجد حضرت ولیعصر (عج) صومعهسرا برگزار شد.
در این مراسم که با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر استمرار راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این مراسم، شهدا را سرمایههای ماندگار نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: امنیت، اقتدار و عزت امروز کشور مرهون ایثارگریها و جانفشانیهای شهدا، جانبازان و خانوادههای معزز آنان است.
سعید رحمت زاده نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این یادواره گفت: ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع از میهن، در بخش محرومیتزدایی نیز فعالیت چشمگیری دارد و همواره در خدمت روستاها و مناطق محروم است.
وی افزود: ارتش با همراهی نمایندگانی که به فکر مطالبات مردم هستند، برای رفع مشکلات و آبادانی روستاها و مناطق کم برخوردار گام برمی دارد.
در پایان این مراسم، یاد و خاطره ۲۰۲ شهید والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران شهرستان صومعهسرا گرامی داشته شد و حاضران با آرمانهای امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.