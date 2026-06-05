خطیب نماز جمعه تهران:
دشمن اگر غلطی مرتکب شود، چنان بر سر آنها آوار خواهیم شد که هیچگاه در تاریخ فراموش نکنند
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: غدیر کلید خوشبختی جمعی انسان ها و راه رسیدن به حیات طیبه جمعی غدیر است. در حقیقت غدیر روش تحقق توحید در عینیت اجتماعی است و نقطه عزیمت از بندگی فردی به بندگی جمعی و تمدنی است غدیر حامل فلسفه سیاسی اسلام آن هم اسلام ناب محمدی است. در پیام دیروز رهبر عالیقدر و عزیزمان شنیدید که فرمودند خداوند در غدیر تکلیف مدیریت جامعه و نظام اسلامی را مشخص فرموده است و این می شود اکمال دین و اتمام نعمت. شرط تحقق کلمه توحید ولایت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران گفت: تقوی الهی راه اصلی اتصال به ولایت الهی و اولیاء الهی است. هنوز در پرتوی انوار درخشان خورشیدیترین روز تاریخ روز عیدالله اکبر روز عید سعید غدیر خم هستیم. حاصل جمع آرمان همه انبیاء به ویژه پیامبر اکرم (ص) غدیر است. غدیر تنها یک رخداد تاریخی نیست بلکه یک نظام معنا بخش به زندگی جمعی است اسم رمز سعادت جمعی بشر است.
وی ادامه داد: غدیر کلید خوشبختی جمعی انسانها و راه رسیدن به حیات طیبه جمعی غدیر است. در حقیقت غدیر روش تحقق توحید در عینیت اجتماعی است و نقطه عزیمت از بندگی فردی به بندگی جمعی و تمدنی است غدیر حامل فلسفه سیاسی اسلام آن هم اسلام ناب محمدی است. در پیام دیروز رهبر عالیقدر و عزیزمان شنیدید که فرمودند خداوند در غدیر تکلیف مدیریت جامعه و نظام اسلامی را مشخص فرموده است و این میشود اکمال دین و اتمام نعمت. شرط تحقق کلمه توحید ولایت است. در غدیر نصاب مدیریت سعادت آفرین در سیمای پرفروغ و یگانه علی ابن ابی طالب تعیین و ترسیم شد اگر قافله بشریت با همه زیر نظامهای زندگیاش به دست علی ابن ابی طالب سپرده شود آرمان بعثت همه انبیاء محقق میشود.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: فرهنگ توحیدی اخلاق توحیدی اقتصادتوحیدی امنیت توحیدی همه و همه به یک کلمه زندگی توحیدی فقط و فقط در تحقق مدیریت توحیدی و سیاست توحیدی است اگر علی (ع) قافله سالار باشد قافله بشریت به سرانجام میرسد و گرنه گرفتار ظلمات و تاریکی پی درپی خواهد شد. ماجرای غدیر چنین ماجرایی است اما تحقق این امر الهی که حیات آفرین است یک شرط اساسی دارد و آن شرط این است که حضور حاضر و تحقق حجت است یعنی اگر مردم استقبال کنند و همراه شوند اتفاق میافتد. این امر حیات آفرین یعنی ولایت علی بن ابی طالب نیاز به استقلال فکری قلبی و عملی انسانها دارد و اگر به میدان آمدند حجت فراهم میشود برای ولی خدا و اگر حجت فراهم شد آرمان غدیر محقق میشود این یک شرط اساسی است و از طرف دیگر یک مانع بزرگ پیش روی است و آن هم طاغوت است. طاغوت بزرگترین مانع است و ولایت الهی متجلی در آرمان غدیر به مصاف ظلمات طاغوت میرود اما این همراهی انسانها را میخواهد و باید بگوییم سوگمندانه طاغوت و شیاطین جن و انس به اتفاق در میدان بودند تا این حقیقت بزرگ عینیت پیدا نکند و در جامعه هم غفلتها و خواهشهای نفسانی باعث شد تا یاران از سر صدق به میدان نیایند و نتیجه این شد که جز اندکی در زمان صدر الاولیاء و صرفا در زمان امام حسن مجتبی و انسان ۲۵۰ساله حتی یک روز را در تحقق آرمان غدیر از دست نداد اما همراهی نبود اولیاء خدا یا در ناامنی و تقیه بودند و یا در تبعید و شکنجه و یا در قتلگاه بودند. این ماجرای غدیر است.
وی ادامه داد: خدا متعال حجت آخرین خود را ذخیره کرد تا به دست مبارک او آرمان غدیر که تامین خوشبختی بشریت است به نام او و دست او تحقق پیدا کند تا حضور حاضران ناصر شکل بگیرد و از راه برسند و اعلام آمادگی کنند و دوباره بشریت چشمش به جمال خورشید مثال بقیت الله الاعظم روشن شود. این سپرده شده به آحاد مومنین و جامعه که در این زمینه همت کرده و به میدان بیایند. اما آرمان غدیر برای عصر غیبت که تا به حال قرنها طول کشیده است ساکت و بدون پیشنهاد نیست. غدیر برای عصر غیبت هم پیشنهاد دارد ولایت فقیه هدیه غدیر برای عصر غیبت است. اگر شمس امام طلوع نکرد ستارهها هستند تا راه را نشان دهند یعنی فقیه عالم زمانشناس عادل خود ساخته مدیر و مدبر شجاع به نیابت از امام عصر میتواند پرچم هدایت خلق را به دست بگیرد و آنها را به سوی آن روز بزرگ پیش ببرد.
وی گفت: تحقق غدیر که امری الهی و حیاتآفرین است، یک شرط اساسی دارد و آن ولایتپذیری است. یعنی اگر مردم بخواهند و مردم استقبال کنند. بر همین اساس ولایت علی بن ابی طالب (ع) نیاز به استقبال فکری و عملی مردم دارد. وقتی هم مردم به میدان آمدند و حجت فرآهم شد، آرمان غدیر محقق میشود اما مانع پیش روی آن طاغوت است. اما خداوند متعال حجت خود را ذخیره کرد تا آرمان غدیر با وجود حضرت مهدی (عج) فراهم شود تا حضور ناصران ناصر، شکل بگیرد و اعلام آمادگی کنند و دوباره بشریت چشمش به حضرت ولی عصر (عج) روشن شود و این موضوع به همت مردم سپرده شده است.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری، با بیان اینکه آرمان غدیر در دوران غیبت نیز برای جامعه اسلامی راهکار و نسخه هدایت ارائه کرده است، تصریح کرد: در عصر غیبت، فقیه جامعالشرایط، عالم، زمانشناس، عادل، مدیر، مدبر و شجاع به نیابت از امام عصر (عج) میتواند پرچم هدایت جامعه را در دست گیرد و مردم را به سوی تحقق آرمانهای الهی رهنمون سازد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به تلاشهای فقهای شیعه در طول تاریخ برای حفظ و ترویج مکتب غدیر اظهار کرد: عالمانی بزرگ همچون علامه حلی، قاضی نورالله شوشتری، میرحامد حسین هندی و علامه امینی با مجاهدتهای علمی و عملی خود از این مکتب صیانت کردند و در این مسیر سختیها، تبعیدها و شهادتهای فراوانی را متحمل شدند.
حجتالاسلام حاجعلیاکبری با اشاره به نقش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در احیای اندیشه ولایت فقیه، یادآور شد: تاریخ در انتظار لحظهای متفاوت بود تا فقیهی عارف، شجاع، زمانشناس و آیندهنگر از راه برسد و این مسیر را احیا کند. آن شخصیت کسی جز امام خمینی (ره) نبود که با همراهی مردم، نهضتی بزرگ را شکل داد.
حجتالاسلام حاج علی اکبری، قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست و افزود: این قیام نشان داد که مردم برای دفاع از مرجعیت، فقاهت و ارزشهای دینی آماده حضور در میدان هستند. گستردگی این حرکت مردمی به اندازهای بود که رژیم پهلوی برای مقابله با آن از تانک، توپ و نیروهای نظامی استفاده کرد.
خطیب جمعه تهران با تجلیل از مردم ورامین و دیگر مناطق حاضر در قیام ۱۵ خرداد، گفت: مردم با کفنپوشی و آمادگی برای فداکاری در حمایت از نهضت اسلامی به میدان آمدند و بسیاری از آنان در مسیر حرکت خود به شهادت رسیدند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای قیام ۱۵ خرداد تأکید کرد: بسیاری از مجاهدان آن دوران گمنام ماندند و حتی مزار مشخصی از آنان باقی نماند، اما آثار و برکات ایثار و فداکاریشان در پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران نمایان شد.
حاجعلیاکبری پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی را حاصل همراهی امام و امت دانست و از نقش مردم در تحقق اهداف نهضت اسلامی تقدیر کرد و در ادامه با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تداوم مسیر ولایت و غدیر، اظهار کرد: ملت ایران با ایمان و حضور آگاهانه خود در صحنه، در تحقق یکی از بزرگترین پیروزیهای تاریخ معاصر سهیم بودهاند؛ پیروزیای که در آن نسخه سعادتآفرین عصر غیبت برای جهانی تشنه حقیقت رونمایی شد.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) احیاگر غدیر در عصر غیبت بود، افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امانت بزرگ ولایت را که ریشه در مکتب اهلبیت (ع) دارد، دریافت و آن را در قالب انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به ملت ایران و آزادگان جهان عرضه کرد و بدین ترتیب فصل تازهای از تحولات بزرگ آخرالزمانی آغاز شد.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با تجلیل از نقش رهبر شهید انقلاب در صیانت از مکتب امام، تصریح کرد: پس از ارتحال امام راحل، این امانت عظیم به دست شخصیتی سپرده شد که بیش از سه دهه با دقت فقیهانه، بصیرت عمیق و مجاهدتی خستگیناپذیر از خط امام پاسداری کرد. ایشان نه تنها از تحریف مبانی انقلاب جلوگیری کردند، بلکه در عرصه نظر و عمل، زمینههای گسترش و تحقق این مکتب را فراهم ساختند.
حاج علیاکبری ادامه داد: دوران رهبری آیت الله شهید سید علی خامنهای مملو از فتنهها، توطئهها و پیچیدگیهای گوناگون بود، اما رهبر شهید انقلاب با اتکا به ایمان الهی، حکمت و شجاعت، این مسیر دشوار را با موفقیت پشت سر گذاشتند و نمونهای عینی از مکتب امام راحل را در عرصه حکمرانی و مدیریت جامعه اسلامی به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به بیانات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در سالهای گذشته گفت: مجموعه سخنرانیها و تبیینهای ایشان درباره مکتب امام، گنجینهای ارزشمند برای ملت ایران است که میتواند راه آینده کشور و امت اسلامی را روشن سازد.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: ملت ایران با چشم خود مشاهده کرد که چگونه برای تثبیت این حقیقت بزرگ، جانهای پاک در راه آرمانهای الهی تقدیم شد و خون شهیدان، زمینهساز بیداری و حرکت عظیمی در جهان اسلام گردید. این مسیر نورانی تا تحقق کامل آرمانهای الهی و طلوع خورشید ولایت عظمی ادامه خواهد یافت و ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی، این راه را با استقامت دنبال خواهد کرد.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه دوم با بیان اینکه امروز در موقعیتی هستیم که وقتی قرارگاه خاتم الانبیاء بیانیه صادر میکند، لرزه بر دشمنان افتاده و زندگی آنها تباه میشود، تصریح کرد: این نشانه عظمت و شوکتی است که حاصل اقدامات رهبر شهید کشور است. به عبارتی دشمن میداند این بیانیه توخالی نیست و پشتوانه دارد و پشتوانه آن رهبری شجاع، مردم همیشه در صحنه، نیروهای مسلح پرقدرت و مسوولان امین و خدوم کشورند که نتیجه آن میشود که (آمریکا) سگ هار خودش را در لبنان قلاده میکند.
وی تاکید کرد: البته خودشان میدانند اگر غلطی مرتکب شوند چنان بر سر آنها آوار خواهیم شد و چنان موشکهای نقطه زن ما، دودمان آنها را بر باد میدهند که هیچگاه در تاریخ فراموش نکنند.
حاج علی اکبری تصریح کرد: در توطئهای که در لبنان در جریان بود، به هم تنیدگی قوای کشورمان مشاهده شد به نحوی که وزیر امورخارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح کشورمان بیانیه دادند و دشمن زمینگیر شد.
وی با بیان اینکه موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است، گفت: امروز در وضعیت جدیدی هستیم و طبق تعریف رهبر عظیمالشان ما، تنگه هرمز موهبت الهی بود و این ظرفیت در اختیار ما است. اما آنچه در منطقه شکل گرفته، ایجاد محور قدرت و مقاومت در مقابل جریان پلید و کثیف اپستین است که از سرزمین مادری خود تا لبنان ایستادهاند و دفاع میکنند. دشمن اگر غلطی مرتکب شود، چنان بر سر آنها آوار خواهیم شد و چنان موشکهای نقطهزن ما دودمان آنها را بر باد خواهد داد که هیچگاه در تاریخ فراموش نکنند.
حاج علی اکبری اضافه کرد: در توطئهای که در لبنان در جریان بود، به هم تنیدگی قوای کشورمان مشاهده شد به نحوی که وزیر امورخارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح کشورمان بیانیه دادند و دشمن زمینگیر شد.
وی با بیان اینکه موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است، تصریح کرد: امروز در وضعیت جدیدی هستیم و طبق تعریف رهبر عظیمالشان ما، تنگه هرمز موهبت الهی بود و این ظرفیت در اختیار ما است. اما آنچه در منطقه شکل گرفته، ایجاد محور قدرت و مقاومت در مقابل جریان پلید و کثیف اپستین است که از سرزمین مادری خود تا لبنان ایستادهاند و دفاع میکنند.