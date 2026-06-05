مهار تورم باید در برنامه های دولت باشد

وی افزود: هماهنگی و تعامل سازنده میان قوه مقننه و قوه مجریه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان داشته باشد. این هم‌افزایی همچنین می‌تواند به افزایش کارآمدی سیاست‌ها در حوزه‌ اقتصادی منجر شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشاهده نشانه‌های واقعی امید، ثبات در مسیر حکمرانی و ترسیم چشم‌اندازی روشن از آینده است. وجود افق روشن و قابل اعتماد برای آینده کشور، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

ممکان عنوان کرد: ارائه نتایج ملموس از اقدامات مجلس و دولت در حوزه بهبود معیشت، کنترل تورم، مهار گرانی ها و امثالهم و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند به تقویت احساس امید در جامعه کمک کند. در مقابل، نبود نشانه‌های روشن از پیشرفت، می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نگرانی‌های اجتماعی شود.

به گزارش خانه ملت، وی تاکید کرد: مجلس در ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی و ارائه مسیر روشن برای آینده کشور به ویژه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کلیدی نقش بسزایی دارد.