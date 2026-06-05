به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب اندوه و تاسف عمیق گردید.

این فقیه برجسته و عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت شاگردان، تقویت وحدت اسلامی و خدمت به امت اسلام سپری کرد و آثار علمی و معنوی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.

اینجانب، این ضایعه بزرگ را به بیت معظم له، مراجع عظام، علمای اعلام و حوزه‌های علمیه، علی‌الخصوص حوزه علمیه نجف اشرف و شاگردان و دوستداران آن فقید سعید و عموم شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، شاگردان و علاقه‌مندان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه

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