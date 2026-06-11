کوثری در گفتوگو با ایلنا:
سیاست «اختلاف بینداز و حکومت کن» همچنان ابزار دشمن است/ مسئولان با کنار گذاشتن اختلافات برای مردم الگو شوند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست «اختلاف بینداز و حکومت کن» همچنان ابزار دشمنان برای تضعیف کشور است، تأکید کرد: مسئولان باید با کنار گذاشتن اختلافات و توجه به توصیههای رهبری، در ایجاد همبستگی و امید در جامعه پیشگام باشند.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه رهبری اخیراً تأکید داشتند هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن محسوب میشود، عنوان کرد: این مسئله دقیقاً بر همین اساس و اصل است که بارها امام راحل و رهبری شهید درباره آن تذکر دادند؛ چراکه حضرت امام(ره) فرمودند: «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.» این به معنای آن است که ممکن است در بین خودتان اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، اما یکدیگر را تحمل کنید و با کموزیاد آن بسازید. اصل این است که خطر از طرف استکبار جهانی و صهیونیسم بینالمللی است. باید مراقب این موضوع باشیم و نگذاریم آنان به اهدافی که در این زمینه دارند، دست پیدا کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل قطعاً در پی آن هستند که بر اثر یکسری اختلافات جزئی که قطعاً در میان افراد وجود دارد، این اختلافات را بزرگ کنند. آنان با حیلهها و نیرنگهایی که دارند، سعی میکنند اختلافات را آنچنان بزرگ نشان دهند تا همه را سرگرم مسائل داخلی کنند و خودشان بتوانند به اهدافشان برسند. لذا باید مراقبت کنیم و تأکید رهبری هم بر همین اساس است.
وی یادآور شد: امام شهید و امام راحل ما نیز بارها نسبت به این موضوع توصیه کردهاند و همواره تذکر دادهاند و بیاناتشان دقیق بوده است. در برهههای مختلف هم مشاهده کردهایم که این جنایتکاران همانهایی هستند که سیاستشان همان سیاست انگلیسی معروف است که میگوید: «اختلاف بینداز و حکومت کن.» بنابراین اینجاست که باید هوشیار باشیم.
کوثری خاطرنشان کرد: قطعاً هر کسی بالاخره معایبی دارد، اما واقعیت و حقیقت این است که ما باید در داخل کشور با یکدیگر کنار بیاییم و با کموزیاد آن بسازیم؛ البته نه اینکه اگر کسی عمداً خلاف یا خطایی کرد، از آن بگذریم؛ خیر. اما اصل موضوع را نباید فراموش کنیم و باید بدانیم که دشمن اصلی ما افراد دیگری هستند.
وی ادامه داد: تأکید رهبری بر این موضوع بود و همچنین بر موضوعات دیگری که باید انشاءالله مسئولان آنها را دستهبندی و موضوعبندی کنند و به آنها بپردازند. خود مسئولان در درجه اول به این نصیحتها و تأکیدات عمل کنند تا دچار مشکل نشوند، بلکه الگو شوند و با کنار گذاشتن اختلافات، الگویی برای مردم باشند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به قطعنامه اخیر کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ درباره پیشبینی خود از وضعیت جنگ، گفت: آنگونه که خود آمریکاییها تقسیمبندی کردند، چهار نفر از جمهوریخواهان در این قطعنامه به سمت دموکراتها رفتند و رأی این قطعنامه ۲۱۵ به ۲۰۸ شد.
وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که اگر نمایندگان کنگره بخواهند به معنای واقعی وظایف خود را در کنگره انجام دهند، ابتدا باید ترامپ را محاکمه کنند که چرا بدون مجوز کنگره جنگ را علیه ایران آغاز کرده است؛ زیرا خود کنگره چنین قانونی را تصویب کرده است که جنگ بدون مجوز غیرقانونی است. اما مشاهده میکنیم ترامپ جنگ را تحمیل کرده است که اکنون هم در آن گرفتار شده است. تمام فشار این جنگ بر اقتصاد آمریکا، بهویژه بر مردم عادی، وارد شده است برای همین به ما هم فشار وارد میکند تا بتواند به اهداف کثیف خود برسد و در این میان مشکلاتی هم برای ما به وجود آمده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که درست است آمریکاییها رأی میدهند، اما اگر بخواهند رسیدگی کنند، باید در درجه اول ترامپ را محاکمه کنند و کاری انجام دهند که دیگر هیچ رئیسجمهوری نتواند بهراحتی قانون را نقض کرده و آن را نادیده بگیرد.
وی ادامه داد: آمریکاییها مدعی اداره جهان بودهاند و اگر کسی چنین ادعایی دارد، اتفاقاً باید قانون را رعایت کند. لذا هنگامی که خودشان قانون را رعایت نمیکنند و میخواهند بگویند ما فراتر از قانون هستیم، اینجاست که نمیتوان چندان به این قطعنامه اتکا کرد.
کوثری تأکید کرد: ما برای مذاکره آمادگی صددرصد داریم، ولی این آمادگی را با این شناخت همراه میدانیم که نمیتوان به دشمن، یعنی استکبار، اطمینان کرد کما اینکه در طول این مدت همم دیدیم با نقض آتشبس چه اقداماتی انجام میدهند. ما بارها و بارها هم مذاکره مستقیم داشتهایم و هم چندین بار مذاکره با واسطه و غیرمستقیم را انجام دادهایم، اما طرفهای مقابل هیچگاه به هیچیک از تعهدات خود پایبند نبودهاند.
وی با بیان اینکه ایالات متحده هیچگاه در مذاکرات به گفتههای خود پایبند نبوده است و نمونههای زیادی در این خصوص وجود دارد که میتوان مثال زد، گفت: به عنوان نمونه میتوان از جاسوسهایی نام برد که آنها در ظاهر در سفارتخانه بودند، اما در واقع لانه جاسوسی خود را در سال ۵۸ داشتند. آن زمان مذاکره مستقیم انجام شد، ما ۵۳ نفر را آزاد کردیم و قرار بود آنها پولهای بلوکهشده ما را آزاد کنند، اما هیچ اقدامی انجام ندادند. این نمونه مذاکره مستقیم بود.
کوثری با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ادامه داد: مذاکرات غیرمستقیم ما با آمریکاییها که نمونه بارز آن برجام بود و همچنین در جنگ ۱۲ روزه هم مذاکرات غیرمستقیم انجام میدادیم، اما آنها به یکباره جنگ را آغاز کردند.
وی تأکید کرد: اینکه بگوییم ما از مذاکره میترسیم، خیر؛ به هیچوجه از مذاکره نمیترسیم. مذاکره بالاخره لازمه رسیدگی به اختلافاتی است که باید به آنها رسیدگی شود. اما اصل موضوع این است که ما میگوییم از مذاکره هراسی نداریم، ولی به این مذاکرات نیز اعتماد و اطمینان کامل نداریم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص این ادعا که مذاکرات و آتشبس بدون اطلاع رهبری انجام شده است و آیا اتخاذ تصمیمات اینچنین کلان میتواند بدون اطلاع ایشان انجام شود، گفت: خیر، اصلاً چنین چیزی نیست و چنین ادعایی صحت ندارد.