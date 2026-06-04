حجتالاسلاموالمسلمین خامنهای:
اینکه عدهای بخواهند آرا خود را تحمیل کنند اصلا قابل قبول نیست
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه در عینحال امروز مسئولان کشور هم اصل مذاکره را قبول دارند اما اینکه عدهای راه بیفتند و بخواهند آرا خود را تحمیل کنند اصلا قابل قبول نیست. باید چیزهایی را بدانیم ولی هرچیز که ما بدانیم الزاماً تحمیلکردنی نیست. در جامعه واقعیاتی وجود دارد که به ما چیزهای دیگری را دیکته میکند.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلام و المسلمین سیدهادی خامنهای در مراسم سالگرد درگذشت حجتالاسلام سیدعلیاکبر محتشمیپور که امروز - ۱۴ خرداد - در دارالزهرا تهران برگزار شد با اشاره به فلسفه بزرگداشت عید غدیر، تصریح کرد: برخی اقدامات با مشی و مرام حضرت امیر (ع) بسیار فاصله دارد. ایشان در دوران حکومت نه تنها به امور عمومی جامعه رسیدگی میکردند بلکه بخشی از زمان خود را به سرکشی به فقرا اختصاص میدادند اما امروز اگر کسی از مسئولان این کار را انجام دهد، میگویند چرا زمان را صرف امور اداری نمیکنی و وقتت را صرف این کارها میکنی؟
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تاکید بر اینکه مسئولان تا زمانی که یک فقیر در جامعه وجود دارد نباید از کار خود احساس رضایت کنند، تصریح کرد: باید بهجای برخی کارها برای افرادی که امروز به مایحتاج اولیه نیازمند هستند، اقدامی کنیم.
سیدهادی خامنهای ابراز عقیده کرد: لازم نیست ما همچون امیرالمومنین (ع) نان جو بخوریم اما لازم است عفت و ورع و سداد و تقوا را رعایت کنیم و ریاکاری، دروغ و تظاهر را کنار بگذاریم. این اقدامات حرام است اما هنوز نتوانستهایم این موارد را حل کنیم و بهجای میهمانی کیلومتری باید این کارها را انجام دهیم که البته از آن غافل هستیم.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه جامعه ما اگر ادعای پیروی از علی (ع) دارد باید از اعمال و رفتارمان احساس شود شیعه علی (ع) هستیم، یادآور شد: آیا صداقت، ورع و تقوا و عفت و سداد در ما وجود دارد یا نه؟ توجه به این موارد برای ما ضروری است نه بعضی پولهایی که به نام ایشان خرج میشود.
سیدهادی خامنهای تصریح کرد: بهتر است هزینه برخی کارها را به یاد و نام علی (ع) به فقرا بدهید، نه اینکه صفهای کیلومتری برای خوردن غذا ایجاد کنیم که به هیچوجه ارتباطی با شیوه امیرالمومنین (ع) ندارد.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با طرح این پرسش که آیا حرف و عمل ما یکی است، اظهار کرد: عدالت، صداقت و دوری از ریا و دروغ اساس دین اسلام است. دارندگان چنین خصوصیاتی در یک جامعه قطعاً پیروز هستند اما آیا ما چنین هستیم؟ ما به همان میزانی که از اسلام و دین و مکتب علوی با خود داریم پیروز هستیم اما پیروزی مطلق از آن خود حق است.
وی با اشاره به توصیههای امام علی (ع) در زمینه مقاومت در برابر دشمنان، اظهار کرد: سفارش حضرت امیر این است که قدمهای خودتان را در این مبارزه ثابت نگه دارید و همیشه نگاهتان به آخرین قسمتی باشد که دشمنان در آن قرار دارند. حضرت امیر سفارش دارند اگر احساس کردید دشمنان آماده درگیری با شما هستند قبل از آنکه آنان به شما حمله کنند آماده باشید با آنان مقابله کنید و اجازه ندهید به منزل شما وارد شوند و با شما در آنجا بجنگند.
سیدهادی خامنهای تاکید کرد: بنابراین ما به جای سعی در معرفی آن حضرت و تصمیمات غیرمتعارف در بزرگداشت ایشان، بهترین خدمتی که میتوانیم انجام دهیم آن است که اعمال و رفتار ما بهگونهای باشد که بگویند واقعاً پیروان علی هستیم وگرنه هرچه خرجهای بیهوده کنیم، نتیجه مدنظر را ندارد.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تاکید بر اینکه در جامعه ما مناسبتر این است بهجای تشریفات بسیار پرخرج که در شرایط فعلی اصلاً جایز نیست به اندیشههای ایشان بپردازیم، اظهار کرد: امام علی (ع) به پیروان واقعی نیاز دارد نه کسانی که صرفا نام او را بر زبان بیاورند. ما بهجای فخرفروشی به نام آن حضرت، نیازمند اصلاح خود هستیم.
سیدهادی خامنهای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار کرد: از جملات بسیار ماندگار علی (ع) این است که فرمود «فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین» (اگر مقهور شوید، زندگیتان مرگ است و اگر پیروز شوید، مرگتان زندگی است.) و گاهی کسانی به بهانه همین سخنان درباره اینکه باید گفتوگو با دشمن کرد یا نه مقداری، زیادهروی میکنند.
وی تصریح کرد: آنچه که باید باشد با آنچه هست تفاوت زیادی دارد. اگر بخواهیم آنچه که حقانیت موضوع است را بگویم باید گفت آمریکا چه کاره است که بیاید این طرف دنیا و بخواهد با ما گفتوگو کند؟ به او چه ارتباطی دارد؟ این یک واقعیت است اما یک واقعیت دیگر هم وجود دارد که او مسئولان را وادار میکند برای مقداری حفظ آرامش و امنیت در کشور، مسئله گفتوگو را قبول میکنند و فعلاً این کار را انجام میدهند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه در عینحال امروز مسئولان کشور هم اصل مذاکره را قبول دارند اما اینکه عدهای راه بیفتند و بخواهند آرا خود را تحمیل کنند اصلا قابل قبول نیست. باید چیزهایی را بدانیم ولی هرچیز که ما بدانیم الزاماً تحمیلکردنی نیست. در جامعه واقعیاتی وجود دارد که به ما چیزهای دیگری را دیکته میکند.
سیدهادی خامنهای تصریح کرد: این مسئله را در جنگ هشت ساله هم داشتیم که امام امت در شرایطی که خود فرمود خوردن زهر را بر خود هموار کرد و کاری را که خود نمیپسندید فقط برای مصالح جامعه پذیرفت. الان هم آن مسائل مطرح است. پس آنچه حضرت امیر درباره «فالموت فی حیاتکم مقهورین» فرمودند منافاتی با مسئله گفتوگو ندارد و باید هرچیز را در جای خود لحاظ کرد.
وی با اشاره به رویکرد امام علی (ع) در زمینه روش مدیریت جامعه و رأفت و رحمت با مردم، اظهار کرد: آن حضرت از دردسرهای مهمشان وجود خوارج بود که افراطیونی بودند و خود را معیار میدانستند - مثل برخی که نمونههای آنان هستند - و فکر میکردند هرچه آنان خوب بدانند خوب است و هرچه آنان بد بدانند بد است؛ کاری هم به حرف بزرگان و شخصیتهای فکری و علما و دانشمندان نداشتند و در مقابل شخصیتی مثل امام علی (ع) هم ایستادند و ناآرامیهای مختلف در جامعه ایجاد کردند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، تصریح کرد: امام علی (ع) به پیروان خود توصیه کردند پس از شهادت من به دلیل اینکه یکی از خوارج عامل ترور من بوده، در جامعه به کشتن خوارج روی نیاورید و از این کار پرهیز کنید. ایشان فرمودند: «میان دو فرقه فرق بگذارید. عدهای هستند که واقعاً دنبال حق هستند اما به خطا میروند و راه را گم میکنند و عدهای هستند از ابتدا به دنبال باطل هستند و تا پایان هم بر همان راه میروند. این دو را یکی نگیرید.» خوارج کسانی بودند که جاهل بودند و نمیفهمیدند. غرور داشتند و آن اقدامات را مرتکب شدند.
سیدهادی خامنهای یادآور شد: سفارش حضرت علی (ع) این است که بعد از من با خوارج کاری نداشته باشید و سراغ کسانی بروید عامدا و عالما راه باطل را در پیش گرفتهاند و برنامه دارند و با هدف پیش میروند که منظور ایشان بنیامیه بود که منشاء تمام مفاسد مسلمانان شدند.