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در پیامی؛

پزشکیان رحلت آیت الله فیاض را تسلیت گفت

پزشکیان رحلت آیت الله فیاض را تسلیت گفت
کد خبر : 1794311
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رئیس جمهور در پیامی رحلت آیت الله محمد اسحاق فیاض را به مراجع عظام تقلید،حوزه‌های علمیه، علما و فضلای جهان تشیع به ویژه مردم شریف عراق و خانواده ایشان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت رحلت آیت الله محمد اسحاق فیاض (رض) با اشاره به سال‌ها خدمات خالصانه این عالم ربانی به امت اسلامی در راه ترویج معارف نورانی اهل بیت علیه السلام تصریح کرد: منش علمی و اعتدالی،اخلاص،تقوا و اهتمام ایشان به وحدت امت اسلامی و خدمت به مردم سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار برای جهان اسلام است و نام و یاد آن فقیه برجسته در تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه ماندگار خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

خبر رحلت فقیه عالی‌قدر و مرجع بزرگ شیعیان، آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض (رضوان‌الله تعالی علیه) را با دریافت کردم.

این عالم ربانی عمر پربرکت خود را در راه ترویج معارف نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت شاگردان، تدریس و تحقیق در عالی‌ترین سطوح علوم اسلامی و خدمت خالصانه به امت اسلامی سپری کرد و منشأ آثار و برکات علمی ماندگاری برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع شد.

منش علمی و اعتدالی، اخلاص، تقوا و اهتمام ایشان به وحدت امت اسلامی و خدمت به مردم، سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار برای جهان اسلام است و نام و یاد آن فقیه برجسته در تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه ماندگار خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علما و فضلای جهان تشیع و به ویژه مردم شریف عراق، شاگردان و مقلدان آن فقید سعید و خاندان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر، علو درجات و حشر با اولیای الهی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

 

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