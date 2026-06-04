امروز؛
مراسم پنجمین سالگرد درگذشت حجتالاسلام محتشمیپور برگزار شد
مراسم پنجمین سالگرد درگذشت حجتالاسلام سیدعلیاکبر محتشمیپور در «مؤسسه فرهنگی مذهبی دارالزهراء» تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم پنجمین سالگرد درگذشت حجتالاسلام و المسلمین سیدعلیاکبر محتشمیپور دبیرکل پیشین کنفرانس بینالمللی پشتیبانی از فلسطین، برگزار شد.
در این مراسم که امروز - ۱۴ خرداد - در «مؤسسه فرهنگی مذهبی دارالزهراء» تهران برگزار شد، حجتالاسلام و المسلمین سیدهادی خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، حجتالاسلام و المسلمین عبدالمجید معادیخواه و جمعی از چهرههای سیاسی و مردم حضور داشتند.
سیدعلیاکبر محتشمیپور عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، وزیر کشور دولت دوم میرحسین موسوی و نماینده دورههای سوم و ششم مجلس شورای اسلامی بود و تا ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ سمت دبیرکلی کنفرانس بینالمللی پشتیبانی از فلسطین را برعهده داشت.
وی از سال ۱۳۸۹ به نجف رفت و تا روزهای پایانی عمرش در این شهر سکونت داشت که پس از ابتلا به کرونا برای درمان به ایران منتقل شد و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در ۷۳ سالگی درگذشت.