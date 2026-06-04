به گزارش ایلنا، مراسم پنجمین سالگرد درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور دبیرکل پیشین کنفرانس بین‌المللی پشتیبانی از فلسطین، برگزار شد.

در این مراسم که امروز - ۱۴ خرداد - در «مؤسسه فرهنگی مذهبی دارالزهراء» تهران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالمجید معادیخواه و جمعی از چهره‌های سیاسی و مردم حضور داشتند.

سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، وزیر کشور دولت دوم میرحسین موسوی و نماینده دوره‌های سوم و ششم مجلس شورای اسلامی بود و تا ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ سمت دبیرکلی کنفرانس بین‌المللی پشتیبانی از فلسطین را برعهده داشت.



وی از سال ۱۳۸۹ به نجف رفت و تا روزهای پایانی عمرش در این شهر سکونت داشت که پس از ابتلا به کرونا برای درمان به ایران منتقل شد و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در ۷۳ سالگی درگذشت.

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