خدمت به مردم عمل به وصیت امامین انقلاب است

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم سی و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران، تقوای الهی، خدمت به مردم و مبارزه همه جانبه تا آخرین نفس و تا آخرین نفر در مقابل قدرت استکباری را از وصیت‌های امامین انقلاب نام برد که در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت عید غدیر، سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و سالگرد آغاز رهبری حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای اظهارکرد: از خدای متعال می‌خواهیم که بتوانیم با انسجام و وحدتی که رهبری اشاره فرمودند همه منویات امامین انقلاب و رهبر عزیز و جدید انقلاب آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای را عملی کنیم.

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