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آغاز مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)/ قرار گرفتن صندلی خالی مزین به عکس رهبر شهید انقلاب در جایگاه سخنران
مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.
به گزارش ایلنا، ویژهبرنامه بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با شعار «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبری» با حضور اقشار مردم، موکبداران و شخصیتهای برجسته لشکری و کشوری در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد.
مراسم امسال که با عید سعید غدیر خم مصادف شده است، با قرائت کلامالله مجید و مرثیهسرایی مداحان اهلبیت (ع) همراه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و سیدحسن خمینی در این مراسم حضور دارند.
درهای حرم مطهر از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز بر روی مشتاقان امام خمینی (ره) باز شد. این مراسم از ساعت ۹ صبح با حضور آحاد مختلف مردم و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت آغاز شد.
مراسم امسال متاثر از فضای کنونی کشور و منطقه بدون حضور سفرای کشورهای خارجی برگزار میشود.
براساس اعلام قبلی ستاد مرکزی بزرگداشت، یکی از مهمترین بخشهای این رویداد، قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
هر ساله رهبر انقلاب در این مراسم سخنرانی میکردند و امسال صندلی خالی مزین به عکس رهبر شهید انقلاب در جایگاه سخنران حرم امام خمینی(ره) قرار داده شده است.