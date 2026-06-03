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هشدار قاطع وزیر امور خارجه کشورمان؛

هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد

هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد
کد خبر : 1794071
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وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داد: هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان هشدار داد: نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکان‌هایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می‌شود برای حمله به کشتی‌رانی غیرنظامی و نقض آتش‌بس استفاده کند.

هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد. آنچه تحریم‌ها و جنگ نتوانستند به آن دست یابند، با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.

توضیحات:مارکو روبیو در جلسه استماع کنگره نسبت به همکاری برخی کشورهای حاشیه با امریکا علیه ایران اذعان کرد . وی در این باره گفت:«به اعتقاد من، متحدان ما در منطقه همکاری بسیار گسترده‌ای از خود نشان داده‌اند؛ برخی از آن‌ها، از جمله امارات متحده عربی، با رویکردی بسیار فعال و جدی همکاری کرده‌اند. کویت نیز عملکردی بسیار عالی داشته است

 

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