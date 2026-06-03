رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در همایش روایت خدمت در تبریز:
پیروزی در «جنگ روایتها» مورد اعتراف دشمن است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر تحول نقش روابط عمومیها در عصر جدید، گفت: امروز مأموریت روابط عمومی تنها اطلاعرسانی یا اقناع مخاطب نیست، بلکه ایجاد فهم مشترک میان همه ذینفعان، اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی مهمترین رسالت این حوزه به شماست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی، در همایش «روایت خدمت» در تبریز با اشاره به روند تکامل جایگاه روابط عمومی در جهان اظهار کرد: در گذشته مأموریت روابط عمومی به صدور اطلاعیه و انتقال اخبار محدود میشد، اما به مرور این نگاه تغییر یافت و روابط عمومیها وظیفه اقناع مخاطبان را نیز بر عهده گرفتند.
وی افزود: در دهههای اخیر این حوزه وارد مرحلهای فراتر شده و امروز مهمترین مأموریت آن ایجاد فهم مشترک میان تمامی ذی نفعان است. زمانی که فهم مشترک شکل بگیرد، اقناع، اطلاعرسانی و حتی منافع مشترک نیز در دل آن محقق خواهد شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تشریح مفهوم ذی نفعان گفت: از کارکنان و مدیران یک سازمان گرفته تا مشتریان، مصرف کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و تمامی افرادی که به نحوی با یک موضوع در ارتباط هستند، ذی نفع محسوب میشوند و باید با زبان و ادبیات متناسب با خودشان مورد خطاب قرار گیرند.
حضرتی با اشاره به ضرورت گفتوگو با همه گروههای تأثیرگذار در تصمیمات عمومی اظهار داشت: در موضوعاتی مانند اصلاح قیمت حاملهای انرژی نمیتوان یک طرفه تصمیم گرفت و صرفاً اطلاعرسانی کرد؛ بلکه باید با همه گروههای درگیر گفتوگو کرد تا در نهایت به درک و تعریف مشترکی از مسئله رسید.
وی شفافیت و صداقت را زیربنای فعالیت روابط عمومیها دانست و تصریح کرد: هدف نهایی همه این اقدامات، اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی است. روابط عمومیها باید میان سازمان و مردم پلی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند و درک درستی از نیازها، سلایق و مطالبات مخاطبان داشته باشند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت همچنین بر ضرورت شناخت دقیق ابزارهای نوین ارتباطی تأکید کرد و گفت: شبکههای اجتماعی امروز به یکی از مهمترین ابزارهای روابط عمومی تبدیل شدهاند و فعالان این حوزه باید دانش، مهارت و تسلط کافی برای بهره گیری مؤثر از این فضاها را داشته باشند.
وی افزود: اگر روابط عمومی با شبکههای اجتماعی، زبان و قواعد آنها آشنا نباشد، عملاً نمیتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. ابزارهای جدید ارتباطی فرصتهایی هستند که اگر ما از آنها استفاده نکنیم، دیگران علیه ما از آنها بهره خواهند برد.
حضرتی آموزش را یکی از مهمترین نیازهای حوزه روابط عمومی عنوان کرد و گفت: آموزش باید از مدیران آغاز شود، زیرا تا زمانی که مدیران درک درستی از اهمیت روایت سازی، اطلاعرسانی و ارتباطات نداشته باشند، روابط عمومیها در تحقق مأموریتهای خود با محدودیت مواجه خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به نقش فناوریهای نوین اظهار داشت: هوش مصنوعی یک ابزار مهم در عرصه ارتباطات است و باید از ظرفیتهای آن بهره گرفت، اما نباید اسیر آن شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فعالان رسانهای و روابط عمومیها در جریان جنگ اخیر، گفت: شما در عرصه روایتگری و اطلاعرسانی عملکردی درخشان داشتید و توانستید در جنگ رسانهای و شناختی نقش مؤثری ایفا کنید.
وی افزود: دشمن تلاش داشت از امکانات رسانهای و فضای مجازی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند، اما روایتگران ایرانی توانستند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روایت مؤثر و قابل قبولی را به افکار عمومی ارائه دهند.
حضرتی با اشاره به برخی بازتابهای بینالمللی این موضوع اظهار کرد: حتی رسانهها و مقامات غربی نیز به نقش برجسته رسانهها و شبکه ارتباطی ایران در این جنگ اذعان کردند و این موضوع نشان دهنده اهمیت روزافزون حوزه ارتباطات و روایتگری است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از خدمات و تلاشهای شبانه روزی دستگاههای مختلف در دوران بحران دیده نمیشود و این وظیفه روابط عمومیها و رسانه هاست که این فداکاریها و خدمات را برای مردم روایت کنند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در پایان بر ضرورت ایجاد شبکهای منسجم از روابط عمومیها در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: روابط عمومیها از مرز تا مرکز باید در قالب یک شبکه هماهنگ، منسجم و چند جانبه با یکدیگر در ارتباط باشند تا بتوانند در دفاع از کشور، نظام، دولت و منافع ملی نقش مؤثرتری ایفا کنند.