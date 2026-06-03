آزادی یک زندانی پس از ۲۴ سال حبس در قرچک همزمان با عید غدیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک از آزادی یکی از محکومین قدیمی این شهرستان که پس از ۲۴ سال حبس، با دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران و در کمتر از ۲۴ ساعت به آغوش خانواده بازگشت، خبر داد.
به گزارش ایلنا، ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: در راستای اجرای دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید روز گذشته از زندان تهران بزرگ، پرونده یکی از محکومین شهرستان که از سال ۱۳۸۱ به دلیل جرم ارتکابی، در زندان به سر میبرد، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این زندانی که قریب به ۲۴ سال را در حبس سپری کرده بود، در پی دستور صریح و ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران که عصر روز گذشته صادر شد، با پیگیریهای دادسرای عمومی و انقلاب قرچک و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، مسیر آزادی وی هموار شد.
غلامی تصریح کرد: با تشکیل جلسات فشرده و دعوت از اولیای دم متوفی، تلاشهای گستردهای برای جلب رضایت صورت گرفت که خوشبختانه در نهایت، با گذشت اولیای دم و پرداخت بخشی از مبلغ دیه توسط خیرین این شهرستان، رضایت قطعی حاصل گردید.
دادستان قرچک خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این پرونده، سرعت عمل در اجرای دستور ریاست کل دادگستری استان تهران بود؛ به طوری که تمام فرآیند صلح و سازش و تشریفات قانونی آزادی این فرد در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دستور وی انجام شد و این محکوم همزمان با ایام عید سعید غدیر خم، پس از دو دهه از زندان آزاد و به آغوش خانواده باز گشت.
وی در پایان تاکید کرد: این اقدام در راستای رویکرد دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیتهای شورای حل اختلاف و میانجیگری برای بازگشت محکومان نادم به جامعه صورت گرفته است.