به گزارش ایلنا، الهام آزاد عضو شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس(IPU) در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه دومین اجلاس جهانی زنان نماینده این اتحادیه در بلگراد با جمعی از مقامات ارشد IPU و همتایان پارلمانی خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.

آزاد با مارتین چونگونگ، دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس جهانی دیدار کرد. مارتین چونگونگ که از سال ۲۰۱۴ به عنوان هشتمین دبیرکل IPU و اولین دبیرکل غیراروپایی و اولین آفریقایی در تاریخ ۱۲۶ ساله این سازمان فعالیت می‌کند، در این دیدار ضمن ابراز تأسف عمیق از فاجعه حمله به مدرسه میناب، گفت: این رویداد بسیار تأسف‌برانگیز است. خشونت علیه مردم به ویژه زنان و کودکان هرگز قابل پذیرش نیست.

آزاد همچنین با تولیا آکسون، رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU) ملاقات داشت. وی ضمن ابراز تأثر از وقایع رخ داده برای ایران، تصریح کرد: من عمیقاً از مسائل به وجود آمده برای ایران متأثر شدم و به مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی تسلیت می‌گویم. ما اقداماتی را در خصوص محکومیت حمله نظامی به ایران انجام داده ایم.

در دیداری دیگر سینتیا لوپز کاسترو، رئیس دفتر زنان پارلمانی اتحادیه بین‌المجالس جهانی و نماینده مجلس مکزیک با نماینده کشورمان دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار ضمن اعلام اینکه مجلس مکزیک بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات خشونت‌آمیز ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مدرسه شجره طیبه میناب صادر کرده است، خطاب به نماینده ایران گفت: ما قلباً با شما هستیم و برایتان دعا می‌کنیم.

الهام آزاد نیز در پاسخ به این ابراز همدردی‌ها، ضمن تشکر از مواضع همتایان بین‌المللی خود، افزود: ما همچنان در مقابل زورگویی‌های آمریکا و اسرائیل خواهیم ایستاد و خطاهای فاحش آنها را پاسخ قاطعانه خواهیم داد.

گفتنی است، آزاد در حاشیه این اجلاس با برخی مقامات پارلمانی و همتایان خود از کشورهای روسیه، اندونزی، الجزایر، بوسنی و هرزگوین، پرو و نامیبیا نیز دیدار و گفتگو کرد. مقامات پارلمانی این کشورها ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، از مشارکت ایران در این اجلاس استقبال کرده و از مقاومت ملت ایران در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا ابراز خرسندی کردند.

همچنین در این اجلاس، رؤسای زن مجالس ملی و ستاهای کشورهای مجارستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، زیمبابوه و پادشاهی لسوتو حضور یافتند؛ همچنین مقامات ارشد سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی از جمله رئیس، دبیرکل، دبیرکل منتخب و رئیس دفتر زنان پارلمانی اتحادیه بین‌المجالس جهانی، به همراه رؤسای مجامع پارلمانی شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا و ۱۶ نایب‌رئیس مجالس نیز در این کنفرانس شرکت کردند.

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