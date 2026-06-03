به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران: محمد زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از صدور دستور قضایی،در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای عملیات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در منطقه آبسرد از توابع شهرستان دماوند خبر داد.

دادستان شهرستان دماوند افزود: این عملیات توسط گشت امور اراضی شهرستان دماوند و شهرداری آبسرد، با حضور نماینده دادستان شهرستان دماوند و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی انجام گرفت.

زارع در پایان تصریح کرد: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در این اقدام، با ۸۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز برخورد قانونی و نسبت به قلع‌وقمع آن‌ها اقدام شد.

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