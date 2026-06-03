تخریب ۸۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه آبسرد شهرستان دماوند
دادستان شهرستان دماوند ازتخریب ۸۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه آبسرد شهرستان دماوند خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران: محمد زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از صدور دستور قضایی،در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای عملیات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در منطقه آبسرد از توابع شهرستان دماوند خبر داد.
دادستان شهرستان دماوند افزود: این عملیات توسط گشت امور اراضی شهرستان دماوند و شهرداری آبسرد، با حضور نماینده دادستان شهرستان دماوند و با هدف جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی انجام گرفت.
زارع در پایان تصریح کرد: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در این اقدام، با ۸۰ مورد ساختوساز غیرمجاز برخورد قانونی و نسبت به قلعوقمع آنها اقدام شد.