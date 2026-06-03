فاطمی در گفتوگو با ایلنا:
مجلس تریبون مردم است، نه ملک شخصی برخی افراد/ تضعیف سران قوا در شرایط تهدید، پاس گل دادن به دشمن است
اظهارات تندتر از امام جامعه، انحراف از خط ملت است
یک نماینده مجلس، با اشاره به شایعات مربوط به استعفای رئیسجمهور، با انتقاد از برخی جریانهای تندرو و اظهارات تفرقهافکنانه، هشدار داد که هرگونه تضعیف سران قوا، شایعهسازی و دامن زدن به اختلافات اجتماعی، بازی در زمین دشمن و مغایر با منافع ملی است.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن چندین باره استعفاء رئیس جمهور و اینکه چرا در روزهایی که کشور در زمانه نه جنگ و صلح قرار دارد عدهای هر روز چنین شایعاتی را در جامعه نشر میدهند، گفت: این موضوع بهشدت تکذیب شده است. به اعتقاد من خاستگاه این شایعات بیشتر رسانههای ماهوارهای صهیونیستی و آمریکایی هستند که با هدف شکستن انسجام ملی، اتحاد ملی و همافزاییای که باید میان قوا با قدرت شکل بگیرد تا در این شرایط خاص صادقانه در خدمت مردم باشند، این مسائل را مطرح میکنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصولاً در شرایط فعلی و حساس، آنچه که مطالبه مردم است این است که هیچکس از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارد، در خدمتگزاری به مردم سر از پا نشناسد و ذرهای تعلل نکند. امروز مردم ما، نیروهای مسلح مقتدر ما و همه کسانی که در میدان حضور دارند، مسئولیت ملی و دینی خود را به نحو احسن انجام دادهاند، اکنون وظیفه همه مسئولان، همه ما و همه نهادها این است که با تمام توان به مردم خدمت کنیم.
جریانهای تندرو در زمین دشمن بازی نکنند و به شایعات دامن نزنند
وی با بیان اینکه مردم امروز با مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، کمبود منابع و محدودیتهای مالی و اعتباری مواجه هستند و این مسائل را باید به وضعیت کنونی و خطیر کشور هم اضافه کرد، عنوان کرد: بارها گفتهام و اکنون هم به جریانهای تندرو و افراطی میگویم و نصیحت میکنم که به خیل عظیم ملت، در جهت وحدت، انسجام ملی و اجرای فرامین مقام رهبری و آن بعثتی که مردم عزیز رقم زدهاند و آن رستاخیزی که مردم ایجاد کردهاند، بپیوندند. دوستان و همکاران ما فرافکنی نکرده و در زمین دشمن بازی نکنند و به شایعات دامن نزنند. امروز این واقعاً حداقل چیزی است که مردم میخواهند زیرا هر اقدامی که موجب تفرقه شود و دل مردم را خالی کند، مغایر با منافع ملی، انسجام و اتحاد است.
برخی اظهارات تندتر از امام جامعه، انحراف از خط ملت است
فاطمی تاکید کرد: برخی از همکارانم را دعوت میکنم که در اظهارنظرها و مواضع خود مراقبت کنند و سخنی نگویند یا کلامی بر زبان نیاورند که دشمن و رسانههای ماهوارهای که امروز علیه ملت ایران فعالیت میکنند، از آن سوءاستفاده کنند.
وی ادامه داد: تمام حرف من این است که برخی با سخنان به ظاهر انقلابی، احساسی و تند میخواهند از امام جامعه هم جلو بزنند که این کار واقع چیزی جز بازی در زمین دشمن و انحراف آشکار از خط ملت نیست.
پس از جنگ نباید اجازه داد شکافهای اجتماعی بازتولید شود
فاطمی درباره این که رهبری پیامی صادر کردند و در آن بر حفظ انسجام درونی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و شکافهای اجتماعی تأکید فراوان داشتند، اما شاهد هستیم جریانی در کشور برخلاف این گفتهها قدم برمیدارد، چقدر لازم است که پس از جنگ شاهد چنین رفتارهایی نباشیم و اجازه ندهیم عدهای دوباره موضوعاتی را مطرح کنند که موجب عصبانیت مردم شود، گفت: آنچه مهم است، این است که در شرایط فعلی، انسجام، اتحاد، اتفاق و همافزایی میان همه قوا و مسئولان در هر جایگاهی، صرفا معطوف به خدمت به مردم باشد و به موضوع دیگری فکر نکنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز شرایط حساسی حاکم است. ملت در حال عبور از گردنههای سخت است و قطعا مردمی که مقاوم هستند، به مسئولیت تاریخی خود عمل میکنند، خیابان را در اختیار میگیرند و مقاومت را مطالبه میکنند. این ملت وظیفه خود را انجام داده است و اکنون نوبت مسئولان است که در همین مسیر حرکت کنند.
مجلس تریبون مردم است، نه ملک شخصی برخی افراد
وی تاکید کرد: من با صراحت گفتهام که مجلس شورای اسلامی، چون تریبون انعکاس مطالبات مردم است، باید تریبون مردم باشد، این تریبون ملک شخصی برخی افراد نیست. تریبونی است که ملت و نظام در اختیار نمایندگان قرار دادهاند و باید در مسیر درست و در راستای تقویت انسجام ملی از آن استفاده شود.
فاطمی عنوان کرد: امروز مردمی را در خیابانها میبینید که با همه سلایق، دیدگاهها و تنوع فکری خود، بر سه اصل ایران، تمامیت ارضی کشور و انقلاب و شهدا ایستادهاند. مصادره کردن این سرمایه ملی به نفع جریانهای سیاسی خطای نابخشودنی است. این مردم را فقط برای شهدا، برای انقلاب و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باید مصادره کرد.
صداوسیما باید منعکسکننده مطالبات همه مردم باشد
وی با اشاره به اینکه مردم به دور از هیاهوی کاذب جریانهای سیاسی، حزببازی و جناحبازی، پای سه اصل ایران، شهدا و انقلاب ایستادهاند، گفت: هر حرکت، هر کلمه و هر سخنی که برخلاف این اقیانوس خروشان ملت باشد، قطعا بازی در زمین دشمن است و باید نسبت به آن هشدار داد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: صداوسیمای ملی هم تریبون ملت است؛ نه تریبون یک جریان خاص. این رسانه باید انعکاسدهنده مطالبات همه مردم باشد؛ همه مردمی که امروز در خیابانها حضور دارند و فریاد ایران، انقلاب، شهدا و ولایت را سر میدهند.
تضعیف سران قوا در شرایط تهدید، پاس گل دادن به دشمن است
این نماینده مجلس در پاسخ به این که مشاهده میشود برخی افراد در تجمعات مردمی سخنانی مطرح میکنند که خلاف واقع است؛ برای مثال، نمایندهای مطلبی خلاف واقع را به رئیسجمهور نسبت میدهد و میگوید ایشان گفتهاند سخنان رهبری درباره مذاکره پخش نشود. یا نماینده دیگر میگوید رئیسجمهور میخواهد رهبری را تحریک کند تا ایشان در اجتماع حاضر شوند و دشمن بتواند رهبری را ترور کند، گفت: جریان تندرو فکر میکند با پز و با ژست انقلابیگری و شعار میتواند فرافکنی کند که این یک اشتباهی مسلم است. تضعیف سران قوا در شرایط تهدید، پاس گل دادن به دشمن است.
امروز زمان شایعهسازی و سخنان خلاف واقع نیست
وی خاطرنشان کرد: امروز رئیس مجلس، رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان کشور همگی در مسیر خدمترسانی به مردم قرار دارند؛ آن هم در شرایطی که هر زمان و هر مکان ممکن است هدف ترور دشمنان و متجاوزان قسم خورده قرار گیرند. بنابراین بر همه ما فرض است که در کنار مردم بایستیم و سخن مردم را بگوییم، انعکاسدهنده مطالبات مردم باشیم و از بیان شایعات، دروغها و سخنان خلاف واقع که موجب سوءاستفاده دشمنان و رسانههای معاند میشود و دل مردم را خالی میکند، پرهیز کنیم.
هیچکس نباید جلوتر از رهبری و مردم حرکت کند
این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که جلوتر از رهبری و مردم نباید حرکت کرد. امروز مردم حجت را تمام کردهاند و رهبری هم حجت را بر مسئولان تمام کردهاند. اکنون ما مسئولان باید مراقب رفتار خود باشیم. کشور در یکی از حساسترین و خطرناکترین مقاطع تاریخی قرار دارد، اما قطعا با وجود این ملت بیدار و هوشیار، از این پیچ تاریخی نیز با سلامت عبور خواهیم کرد.