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استاندار مازندران در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد؛

لزوم تغییر ساختار مدیریت بحران و تبدیل آن به سازمانی مانند محیط زیست یا استاندارد

لزوم تغییر ساختار مدیریت بحران و تبدیل آن به سازمانی مانند محیط زیست یا استاندارد
کد خبر : 1793040
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استاندار مازندران با اشاره به پیشنهاد تغییر ساختار مدیریت بحران گفت: فکر می‌کنم مدیریت بحران هم باید به شکل یک سازمان مانند محیط زیست یا سازمان استاندارد شود تا بتواند در اختیار ریاست جمهوری قرار داده شده و ارتباط مستقیم با مقام اجرایی داشته باشد و همچنین بتواند در آن واحد، با توجه به جنس کار مدیریت بحران، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

مهدی یونسی، استاندار مازندران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره تغییر ساختار مدیریت بحران کشور به عنوان معاونتی در زیر مجموعه ریاست جمهوری و یا سازمانی مستقل مانند سازمان محیط‌زیست گفت: با توجه به شرایط اگر ساختار مدیریت بحران تجمیع شده و به صورت واحد در یک سازمان یا معاونت متمرکز شود می‌تواند اختیارات بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: درصورتی که این ساختار تجمیع شود، می‌تواند برای رفاه مردم بیشتر اقدام کند در غیراینصورت اگر زیر نظر یکی از وزارتخانه‌ها باشد، نمی‌تواند به درستی تجمیع منابع را داشته باشد و این به ضرر مردم خواهد بود. من فکر می‌کنم مدیریت بحران هم باید به شکل یک سازمان مانند محیط زیست، یا سازمان استاندارد شود تا بتواند در اختیار ریاست‌جمهوری قرار داده شده و ارتباط مستقیم با مقام اجرایی داشته باشد و همچنین بتواند در آن واحد، با توجه به جنس کار مدیریت بحران، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

استاندار مازندران گفت: این نهاد درصورتی که زیر نظر یک وزارتخانه و مانند ساختاری که در حال حاضر دارد، باشد، اگر بحرانی در کشور ایجاد شود، منجر به این می‌شود که هم وقت بیشتری تلف شود و هم نتواند به صورت اورژانسی پاسخگوی مردم شریف ایران باشد.

یونسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اتهام‌زنی به رئیس‌جمهور گفت: همانطور که رئیس جمهور و استاد عزیز و ارجمندم، اعلام کرده است ایشان فرزند نظام و فرزند این انقلاب است و  تا آخر هم هست و ان‌شاءالله صحیح و سالم بتواند هرچه بیشتر برای این کشور و نظام جمهوری اسلامی، تحت زعامت مقام معظم رهبری، به کار خود ادامه دهد.

 

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