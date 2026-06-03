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مهرعلیزاده در گفت‌وگو با ایلنا:

الان به هیچ وجه وقت برخورد فرقه‌ای نیست/ صدا و سیما باید بر اساس مصالح ملی حرکت کند

الان به هیچ وجه وقت برخورد فرقه‌ای نیست/ صدا و سیما باید بر اساس مصالح ملی حرکت کند
کد خبر : 1793038
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یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره برخی رویکردهای صدا و سیما نسبت به دولت گفت: صدا و سیما بایستی یک واقعیت را درک کند که الان به هیچ وجه وقت برخورد فرقه‌ای نیست و حتماً بایستی بر اساس مصالح ملی حرکت کنند و مصالح ملی هم در زمانی که دشمن پای کار ایستاده و دشمنی می‌کند و دشمنی آن را می‌بینیم، حتماً حرکت در جهت وحدت ملی است.

محسن مهرعلیزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره هجمه‌ها و اتهام‌زنی‌ها در روزهای اخیر نسبت به رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر زمان وحدت ملی است و خوشبختانه آنچه که می‌بینیم این است که فرماندهان و آن‌هایی که مسئولیت جنگ را مستقیم‌تر بر عهده دارند، با همراهی هم دارند پیش می‌روند.

وی ادامه داد: اصولاً طرح این مسائل از طرف یک عده‌ای مصرف می‌شود که خیلی به مسائل ملی با فکر نمی‌کنند. اما اگر به مصالح ملی فکر شود و همانطور که مردم هم  نشان می‌دهند، وقت وحدت و همدلی و همفکری است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره برخورد قوه عاقله حاکمیت با تندروها گفت: این افراد باید در جهت وحدت بیشتر  در اظهارنظرهایشان، در صحبت‌هایشان، در پیام هایشان حرکت کنند.

وی درباره برخی رویکردهای صدا و سیما نسبت به دولت گفت: صدا و سیما باید یک واقعیت را درک کند که الان به هیچ وجه وقت برخورد فرقه‌ای نیست و حتماً بایستی بر اساس مصالح ملی حرکت کنند و مصالح ملی هم در زمانی که دشمن پای کار ایستاده و دشمنی می‌کند و دشمنی آن را می‌بینیم، حتماً حرکت جهت وحدت ملی است.

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