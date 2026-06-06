قرار نیست در کشور یک دولت مستقر باشد و دولت دیگری هم به نام صدا و سیما مقابل آن فعالیت کند

محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد صدا و سیما و انتقادهای وارد شده به رویکرد سازمان به ویژه پس از جنگ رمضان عنوان کرد: ما سال‌های سال است که با یک جریان فکری در کشور مواجه هستیم که نگاهی متفاوت با نگاه جریان حاکم بر کشور دارند. هرگاه اتفاقی در کشور رقم می‌خورد، این افراد برای اینکه به قول خودشان وظیفه شرعی و دینی‌شان را انجام دهند، اعتراض و انتقاد می‌کنند.

وی ادامه داد: مادامی که اعتراض و انتقاد قانونی باشد، هیچ اشکالی ندارد. حتی اگر شبهه قانونی هم باشد، باید رسیدگی شود و به آن‌ها تذکر داده شود که اعتراض‌شان وارد بوده یا نبوده است. مثلا الان این افراد آمده‌اند و گفته‌اند کاری که رئیس‌جمهور برای بازگشایی انجام داده غیرقانونی بوده است. اشکالی ندارد؛ دیوان باید رسیدگی کند. اگر دیوان اعلام کرد که این اقدام قانونی بوده، احتمالاً خودشان پشیمان خواهند شد و اگر هم نشوند، بالاخره رویش را دارند که پیشمان نشوند و مسیرشان را ادامه دهند.

رئیس‌جمهور به هیچ جایی نباید پاسخگو باشد، مگر به مجلس

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: یک مطلب وجود دارد و آن این است که ما در جامعه سیاسی و فرهنگی خودمان و از جمله در عرصه رسانه، باید با این جریان‌ها برخورد استدلالی و مجاب‌کننده داشته باشیم. یعنی به جای اینکه بگوییم «چرا این سؤال را می‌کنی؟»، بیاییم یک گزارش تهیه کنیم و بگوییم بر اساس این مستندات، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که در حوزه اجرا برای خودش معاون بگذارد، مشاور تعیین کند و ستاد تشکیل دهد. در حوزه اختیارات ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به هیچ جایی نباید پاسخگو باشد، مگر به مجلس. مجلس اگر سؤالی دارد، می‌تواند از رئیس‌جمهور یا معاونان او سؤال کند.

وی با اشاره به توییت یکی از نمایندگان خطاب رئیس جمهور مبنی بر اینکه وی یا باید توبه کند و یا از سمت خود استعفا دهد، گفت: اینکه عده‌ای بگویند «آقا بیا توبه کن، بیا استغفار کن، بیا فلان کار را انجام بده»، این‌ها حرف‌هایی است که خودشان به آن دل خوش کرده‌اند. هرچه دلشان می‌خواهد بگویند. اما رسانه‌های ما، موظفند افکار عمومی را در برابر این سؤال قرار دهند که آیا رئیس‌جمهور اختیار دارد برای خودش معاون بگذارد؟ آیا اختیار دارد برای خودش مشاور تعیین کند؟ آیا اختیار دارد سازمان‌های مورد نیاز خود را تشکیل دهد؟ آیا اختیار دارد شوراها و ستادهای مورد نیاز خود را ایجاد کند؟ اگر این اختیار را دارد که این هم جزو اختیارات ریاست‌جمهوری است پس کار خودش را انجام داده و اگر شکایتی هم شده دیوان باید به آن رسیدگی کند.

وی درباره اینکه برخی معتقدند که رئیس‌جمهور با تشکیل این ستاد خلاف قانون اساسی عمل کرده است نظر شما در این باره چیست، گفت: دولت می‌تواند، از کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند بپرسد که آیا اجرای بدون تنازل قانون اساسی جزو وظایف ریاست‌جمهوری و دولت هست یا نیست؟ اگر هست، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت در اطلاع‌رسانی جزو وظایف دولت هست یا نیست؟ اگر گفتند نیست، دیگر اشکالی ندارد؛ مردم هم بدانند که این‌ها معتقدند دولت این اختیارات را ندارد. اگر فردا قصوری اتفاق افتاد، هم دولت بگوید این آقایان گفته‌اند ما چنین وظایفی نداریم. اما اگر گفتند بله، این‌ها وظایف دولت است، آن وقت باید پاسخ بدهند که چرا ما نباید اطلاع‌رسانی مناسب داشته باشیم؟

دلواپسی برای دلواپسان یک حرفه است

جوادی حصار تاکید کرد: البته وقتی کشور در شرایط جنگی است یا در شرایطی قرار دارد که ممکن است از این فضا علیه مردم استفاده شود، خود مردم به دولت این اجازه را می‌دهند و حتی از محدودیت اینترنتی استقبال می‌کنند. اما وقتی فضا، به تشخیص دولت‌مردان و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، برای بهره‌مندی مردم از فضای مجازی مساعد است، دیگر کار آن کسانی که دلواپس هستند را نمی‌شود توجیه کرد؛ دلواپسی هم برای این‌ها یک حرفه است.

نظام درباره صدا و سیما و برنامه‌های سیاسی آن یک نگاه کارشناسانه جدید داشته باشد

وی درباره عملکرد صدا و سیما، گفت: صدا و سیما را همه می‌شناسند و رفتار آن روشن است. ما الان نمی‌توانیم بگوییم صدا و سیما باید این کار را بکند یا آن کار را نکند. به نظر من این موضوع بر عهده نظام و بر عهده رهبری جدید است که ان‌شاءالله بعد از اینکه شرایط کشور سر و سامان پیدا کرد، درباره صدا و سیما و برنامه‌های سیاسی آن یک نگاه کارشناسانه جدید داشته باشند.

قرار نیست در کشور یک دولت مستقر باشد و یک دولت دیگر هم به نام صدا و سیما در مقابل آن فعالیت کند

این فعال سیاسی گفت: اگر رویکردهای صدا و سیما مناسب است، آن را تقویت کنند و اگر مناسب نیست، حداقل تعدیل کنند یا به آن‌ها بگویند مسیر خود را اصلاح کنند. قرار نیست در کشور یک دولت مستقر باشد و یک دولت دیگر هم به نام صدا و سیما در مقابل آن فعالیت کند. این منطقی نیست. یک کشور نباید دو دولت داشته باشد.

جوادی حصار درباره برخی اظهارنظرهای افراد تندرو مبنی بر اینکه ستاد "ساماندهی و راهبری فضای مجازی" از سوی دولت من درآوردی است و جز اینکه زمینه‌ساز آغاز کودتای دیگری همچون دی ۱۴۰۴ را فراهم آورد، کارایی دیگری نداشته و در زمین دشمن بازی می کند! ادامه داد: ما نمی‌توانیم به بهانه اینکه ممکن است خطری وجود داشته باشد، همه چیز را متوقف کنیم. یکی از عوامل اصلی توجه مردم به دعوت مخالفان یا منتقدان و یا حمایت از رفتارهای معارضانه با برنامه‌های دولت و نظام، مشکلاتی است که مردم داشته‌اند و دارند.

وی ادامه داد: بهترین راه جذب مردم و جدا کردن آن‌ها از جریان‌های منتقد و مخالف، برآوردن حاجات مردم، جلب نظر آن‌ها و اداره امور بر مبنای رأی اکثریت کشور است. اگر خلاف این اتفاق بیفتد، شما نمی‌توانید برای همیشه با مسدود کردن فضای رسانه‌ای و با مسدود کردن جریان گردش آزاد اطلاعات، مردم را محصور و در بند نگه دارید.

این فعال سیاسی گفت: این مسئله که از خوف خطر، هیچ حرکتی انجام ندهیم چون ممکن است خطری ما را تهدید کند، اصلاً با منطق زندگی آزاد و مستقل مغایرت دارد. در یک زندگی آزاد و پویا، همه آدم‌ها باید در چارچوب‌های قانونیِ تعریف‌شده آزاد باشند و از همه امکانات به صورت برابر برخوردار شوند. وقتی شما در کشور اینترنت را برای بخش‌هایی از جامعه آزاد می‌کنید، آن بخش‌ها چه تفاوتی با سایر بخش‌ها دارند؟ مثلاً کارخانه‌داران بزرگ، تجار، روزنامه‌نگاران، دسترسی به اینترنت داشته باشند و از اینترنت آزاد استفاده کنند؛ اما کسی که در منزلش کسب‌وکار دارد و با اینترنت زندگی خود را تأمین می‌کند، یا فروشنده‌ای که کالای خود را در فضای مجازی عرضه می‌کند و مشتری پیدا می‌کند، چون توانایی و قدرت برابر با دارندگان اینترنت آزاد یا شایستگان داشتن اینترنت آزاد از نگاه برخی جریان‌ها را ندارد، باید متضرر شود؟ این با عدالت فاصله دارد.

برای اینکه خطر را دور کنیم، باید زمینه‌های بروز خطر را از بین ببریم

این فعال سیاسی تاکید کرد: ما برای اینکه خطر را دور کنیم، باید زمینه‌های بروز خطر را از بین ببریم. چرا مردم در این روزها با هر گرایش و سلیقه‌ای به میدان آمدند و پای کشور ایستادند؟ برای اینکه احساس خطر کردند و دیدند ایران هدف دشمن است. وقتی احساس کردند هدف دشمن، ایران است، برای ایران همه پای کار آمدند و ایستادند. بیش از ۳۰ میلیون نفر برای جان‌فدایی ثبت‌نام کردند، اما اگر به همین افراد بگویید شما حاضرید برای کشور جان‌فدایی کنید، ولی اینترنت آزاد را ببندیم، خواهید دید که اکثریت آن‌ها می‌گویند نه، ما حاضر نیستیم. این مقولات را باید از هم تفکیک کنیم. کسی که برای حمایت از کشور و دفاع از آن ثبت‌نام می‌کند، برای حمایت از مواضع صدا و سیما ثبت‌نام نمی‌کند. او می‌گوید من کشورم را دوست دارم، حتی ممکن است به برخی مواضع و سیاست‌های صدا و سیما هم انتقاد داشته باشد. این‌ها را باید از هم تفکیک کنیم.

جوادی حصار تصریح کرد: ما متأسفانه همیشه این رویه غلط را دنبال کرده‌ایم که مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برای حمایت از انقلاب اسلامی شرکت می‌کردند، اما عده‌ای آن را به نفع خود مصادره می‌کردند و می‌گفتند ببینید مردم از ما حمایت می‌کنند. در حالی که چنین چیزی لزوماً درست نیست. الان هم مردم به میدان می‌آیند، شب‌ها در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند، اما این به معنای تأیید همه سیاست‌های جاری در صدا و سیما نیست. کسی نباید این حضور مردم را به نفع صدا و سیما یا هر جریان دیگری مصادره کند. نباید این اتفاق به نفع جریان‌های افراطی و انحصارطلب مصادره شود. جریان‌های افراطی و انحصارطلب در میان مردم جایگاهی ندارند، چون در رقابت‌های آزاد و در انتخابات‌های گذشته، هرگاه مردم به صورت حداکثری در انتخابات شرکت کرده‌اند، این جریان‌های افراطی و انحصارطلب شکست خورده‌اند و خودشان هم این موضوع را می‌دانند. بنابراین نباید اصرار کنند که ما یک اقلیت هستیم اما می‌خواهیم نظر خودمان را بر اکثریت حاکم کنیم.

وی تاکید کرد: همه شهروندان ایران پای منافع ایران و موجودیت ایران، با جان، تن، خانه و خانواده‌شان ایستاده‌اند. اما اجازه هم نمی‌دهند که این حضور و حمایت به نفع یک گروه خاص یا یک جریان ویژه مصادره شود و بعد گفته شود این افرادی که به خیابان می‌آیند، برای ما به خیابان می‌آیند. نخیر برای آن‌ها به خیابان نمی‌آیند؛ این‌ها برای کشورشان می‌آیند. برای ایران‌شان می‌آیند.

تندروها چون حنای خودشان در جامعه رنگی ندارد، مانند همیشه از نام رهبری هزینه می‌کنند

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه در روزهای اخیر هجمه‌های زیادی به رئیس‌جمهور وارد می‌شود؛ مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفته‌اند و مدعی شده‌اند، رئیس‌جمهور نامه‌ای را امضا کرده‌اند که در آن مدعی شده‌اند تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است، گفت: اولاً باید به این صبر، متانت و هماهنگی بین مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، ارتش و سپاه، دولت و رهبری و هماهنگی میان همه این مجموعه‌ها، آفرین گفت و آن چیزی که دنیا را به شگفتی واداشته، همین هم‌صدایی، همدلی و هماهنگی میان دولت، ملت، رهبری و سران قوا در این شرایط است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: این افرادی که چنین حرف‌هایی را مطرح می‌کنند، چون حنای خودشان در جامعه رنگی ندارد و کسی به سخنانشان توجه نمی‌کند، مانند همیشه می‌خواهند از نام رهبری هزینه کنند و حرف خودشان را پیش ببرند. رهبری الحمدلله هم زبان دارند، هم بیان دارند و هم برای هر موضوعی در مواقع لازم موضع‌گیری می‌کنند. اگر چنین مسئله‌ای وجود داشت و مصلحت می‌دانستند، حتماً آن را بیان می‌کردند.

جوادی حصار گفت: اگر این سخن صحیح نیست و چنین موضوعی وجود نداشته و این افراد این مطالب را به رئیس‌جمهور، دولت و تیم مذاکره‌کننده نسبت می‌دهند، باید هم در برابر وجدان خود و هم در برابر افکار عمومی پاسخگوی این جفا و اتهام باشند. اگر هم اتفاقی افتاده، با هماهنگی دولت و نظام انجام شده است. این افراد از همین هماهنگی ناراحت هستند. وقتی مصلحت کشور اقتضا می‌کند که اقدامی صورت بگیرد و رهبری هم از هماهنگی سه قوه و سران قوا با یکدیگر تشکر می‌کنند، دیگر این سخنان چه معنایی دارد؟ این افراد آدرس اشتباه می‌دهند و می‌خواهند اغراض خود را زیر نام رهبری به جامعه تحمیل کنند که الحمدلله نه تاکنون موفق شده‌اند و نه موفق خواهند شد.

دولت در یکی از بهترین شرایط هماهنگی میان قوا قرار دارد

وی با بیان اینکه این افراد مصداق همان شعر هستند که می‌گوید: «ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری» تصریح کرد: این افراد بیهوده برای خودشان، و برای مردم زحمت ایجاد می‌کنند. به نظر من دولت در یکی از بهترین شرایط هماهنگی میان قوا قرار دارد. رئیس قوه مقننه به عنوان رئیس تیم گفت‌وگوکننده در حال انجام مذاکرات است. دولت از این بهتر چگونه باید با مجلس هماهنگ عمل کند؟ افرادی که چنین حرف‌هایی می‌زنند به دنبال این باشند که چرا خودشان با تیم مذاکره‌کننده همراه نشدند و بعد بیایند، پز بدهند که ما رفتیم و مذاکره کردیم، در دولت آقای روحانی به این افراد دلواپس می‌گفتند، آقای روحانی هم پاسخ خوبی به این‌ها داد که اگر شما دلواپس هستید و می‌ترسید به ما چه ربطی دارد. افرادی که دائماً تلاش می‌کنند جامعه را مشوش کنند و افکار عمومی را نگران سازند تا دیده و شنیده شوند، رفتارشان از مصادیق تشویش افکار عمومی است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظر من دولت، مردم، قوه مقننه و قوه قضاییه باید به طرق مختلف به این افراد پاسخ دهند. مردم به این سخنان بی‌مبنا توجه نکنند، رسانه‌ها این اظهارات را برجسته نکنند و قوه قضاییه هم به آنها هشدار دهد که این اقدامات از مصادیق تشویش اذهان عمومی هست و می‌توانیم با شما برخورد کنیم. در حال حاضر با توجه به شرایط موجود هماهنگی میان دولت، نظام، سپاه و ارتش در بالاترین سطح قرار دارد.

برخی آقایان شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند و نمی‌دانند با چه کسی هم‌نوایی می‌کنند

جوادی حصار با اشاره به گزارش منتشر شده در روزنامه اسرائیل هیوم تاکید کرد: فکر می‌کنم عده‌ای از بیرون کشور تلاش می‌کنند این اتحاد را مخدوش کنند. همان‌گونه که اخیرا یکی از روزنامه‌های اسرائیلی اعلام کرده بود، یکی از شاخه‌های موساد مانند سایر شاخه‌های موساد که ماموریت تخریب و ترور شخصیت‌های برجسته کشور را داشته، ماموریت داشته تا با ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم، مردم و دولت را نسبت به یکدیگر بدبین و بدگمان کند. اگر چنین موضوعی واقعاً وجود داشته باشد، باید مراقب بود؛ زیرا مسئله بسیار خطرناکی است. در چنین شرایطی، هر سخنی در این مسیر هم‌صدایی و هم‌نوایی با آنهاست و باید مراقب بود. این آقایان در واقع شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند و نمی‌دانند با چه کسی هم‌نوایی می‌کنند.

وی گفت: زمانی که در دوران امام خمینی(ره) برخی نمایندگان مجلس نسبت به دولت آقای موسوی سخنانی مطرح کردند، امام فرمودند: «کجا دارید می‌روید؟ این صدای شماست یا صدایی است که از حلقوم اسرائیل بیرون بیاید؟» حالا باید به این آقایان که خود را ذوب در ولایت و رهبری و رهبری سوم می‌دانند گفت که حداقل به رهبری گوش دهید. رهبری امروز از هماهنگی میان قوا تشکر می‌کنند، اما این افراد تلاش می‌کنند میان رهبری و دولت فاصله ایجاد کنند. رهبری از همراهی و هماهنگی ملت، دولت، سپاه و ارتش تشکر می‌کنند، اما این افراد چنین القا می‌کنند که گویا رهبری مخالف مذاکره هستند. هیچ‌یک از نیروهای مورد اعتماد رهبری در این مسائل خلاف نظر رهبری، خلاف نظر شورای هماهنگی قوا، خلاف مصالح ملت و برخلاف نظر شورای عالی امنیت ملی اقدام نمی‌کنند. واقعاً مشخص نیست این دوستان چه در سر دارند، البته با این رفتارها هم نمی‌شود اسم دوست را روی این افراد گذاشت اما واقعا مشخص نیست که چه سودایی دارند و چه خیالی در ذهنشان می‌گذرد که به دنبال ایجاد تفرقه میان مردم، دولت و نظام هستند. ان‌شاالله خدا همه ما را هدایت کند و این دوستان را در پناه خودش حفظ کند و اجازه ندهد که بازیچه دست امیال استکبار و شرق و غرب قرار بگیرند.

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