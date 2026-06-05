خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا:

برخورد قوه قضائیه با کشت خشخاش کاملاً به‌جا است/ در استانی که قبلا برنج می‌کاشتند برخی به کاشت خشخاش روی آورده‌اند

برخورد قوه قضائیه با کشت خشخاش کاملاً به‌جا است/ در استانی که قبلا برنج می‌کاشتند برخی به کاشت خشخاش روی آورده‌اند
کد خبر : 1789561
لینک کوتاه کپی شد.

کشفیات هرگونه کشت خشخاش به داروسازی‌ها تحویل داده می‌شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه کشت خشخاش در ایران تحت هر شرایطی ممنوع است، از افزایش نگران‌کننده کشت غیرقانونی این محصول در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: در مواردی کشاورزان به جای محصولات سنتی به سمت کشت خشخاش رفته‌اند.

محمد جمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که قوه قضائیه هرگونه کاشت خشخاش را ممنوع کرده است؛ در پاسخ به اینکه با توجه به آخرین جلسه مجلس با وزارت بهداشت و درمان و ستاد مبارزه با مواد مخدر بنا شد که کشت در کشور برای تهیه داروهای مسکن و شربت اپیوم انجام شود، تکلیف چیست، گفت: در جلسه‌ای ما در مجلس با مسئولان ذی‌ربط داشتیم و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم حاضر شدند، موضوع مطرح شد و در نهایت آن‌ها اعلام کردند که کشت خشخاش تحت هر شرایطی ممنوع است در واقع در آن جلسه هم موافقتی صورت نگرفت.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: البته پیش‌تر در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان موافقت شده بود که کشت الیفرا، یعنی شقایق ایرانی، انجام شود تا بتوانیم داروهایی را که به عنوان مخدر و مسکن استفاده می‌شوند را از آن تولید کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات دارویی از طریق تولید الیفرا قابل حل بود و قانون هم چنین اجازه‌ای می‌داد، مانعی وجود نداشت. اما شربت تریاک مستقیماً فقط از خشخاش یا تریاک تهیه می‌شود و آن هم صرفاً از محل کشفیات تأمین می‌شود.

جمالیان خاطرنشان کرد: متأسفانه در بسیاری از استان‌های کشور، مردم به صورت غیرقانونی اقدام به کشت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت شده، میزان این کشت بسیار بالا است. مثلا در یک استانی قبلا برنج می‌کاشتند اما امروز به کاشت خشخاش روی آوردند که البته کشف شده است. این کشت غیرقانونی می‌تواند هم منجر به ترویج مصرف تریاک شود و هم با توجه به اینکه این محصولات خالص‌تر هستند، قطعاً شدت اعتیاد را در میان مردم، به‌ویژه جوانان ما، افزایش دهد.

وی ادامه داد: به نظر من برخورد قوه قضائیه در این زمینه کاملاً به‌جا و مناسب است. به هر حال قانون کشور ما حتی برای مصارف درمانی نیز چنین مجوزی صادر نکرده است؛ وقتی برای مصارف درمانی اجازه‌ای وجود ندارد، طبیعتاً نباید در سایر موارد هم از آن استفاده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا دولت، نیروی انتظامی یا ستاد مبارزه با مواد مخدر نمی‌توانند این موضوع را ساماندهی کنند تا این نیزانی که مردم کاشته‌اند برای مصرف کارخانه‌های داروسازی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: فرقی ندارد این‌ها هم جزء کشفیات حساب می‌شود و به کارخانه‌های داروسازی تحویل داده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی