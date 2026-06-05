این عضو کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: البته پیش‌تر در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان موافقت شده بود که کشت الیفرا، یعنی شقایق ایرانی، انجام شود تا بتوانیم داروهایی را که به عنوان مخدر و مسکن استفاده می‌شوند را از آن تولید کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات دارویی از طریق تولید الیفرا قابل حل بود و قانون هم چنین اجازه‌ای می‌داد، مانعی وجود نداشت. اما شربت تریاک مستقیماً فقط از خشخاش یا تریاک تهیه می‌شود و آن هم صرفاً از محل کشفیات تأمین می‌شود.

جمالیان خاطرنشان کرد: متأسفانه در بسیاری از استان‌های کشور، مردم به صورت غیرقانونی اقدام به کشت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌هایی که دریافت شده، میزان این کشت بسیار بالا است. مثلا در یک استانی قبلا برنج می‌کاشتند اما امروز به کاشت خشخاش روی آوردند که البته کشف شده است. این کشت غیرقانونی می‌تواند هم منجر به ترویج مصرف تریاک شود و هم با توجه به اینکه این محصولات خالص‌تر هستند، قطعاً شدت اعتیاد را در میان مردم، به‌ویژه جوانان ما، افزایش دهد.

وی ادامه داد: به نظر من برخورد قوه قضائیه در این زمینه کاملاً به‌جا و مناسب است. به هر حال قانون کشور ما حتی برای مصارف درمانی نیز چنین مجوزی صادر نکرده است؛ وقتی برای مصارف درمانی اجازه‌ای وجود ندارد، طبیعتاً نباید در سایر موارد هم از آن استفاده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا دولت، نیروی انتظامی یا ستاد مبارزه با مواد مخدر نمی‌توانند این موضوع را ساماندهی کنند تا این نیزانی که مردم کاشته‌اند برای مصرف کارخانه‌های داروسازی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: فرقی ندارد این‌ها هم جزء کشفیات حساب می‌شود و به کارخانه‌های داروسازی تحویل داده می‌شود.