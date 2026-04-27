اعضای مجمع نمایندگان استان تهران از تاسیسات انبار نفت ری بازدید کردند

به گزارش ایلنا، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران به ریاست سیدعلی یزدیخواه در جریان بازدید نظارتی از مجموعه های پالایشگاهی تهران، پیش از ظهر امروز(دوشنبه، ۷ اردیبهشت ماه) با حضور در شهرک انرژی ری از انبار نفت بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان فعالیت آن به ویژه در شرایط جنگی قرار گرفتند.

گفتنی است انبار نفت تهران از جمله مناطقی بود که در جریان جنگ تحمیلی سوم مورد تجاوز جنگنده های ارتش تروریستی صهیونیستی_ آمریکایی قرار گرفت؛ با این حال هیچ خللی در توزیع و پخش فراورده های نفتی از جمله بنزین ایجاد نشد و روند بازسازی آن در دست اقدام است.

اعضای این مجمع همچنین با حضور در پالایشگاه نفت تهران، فعالیت های این مجموعه را نیز از نزدیک رصد کرده و در جریان مجموعه اقدامات و عملکرد آن به ویژه در شرایط جنگی قرار گرفتند.

علیرضا سلیمی، منوچهر متکی، مهدی کوچک زاده، کامران غضنفری، زینب قیصری، فرهاد بشیری، علی خزایی، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی و امیرحسین ثابتی از جمله نمایندگان استان تهران حاضر در این بازدید بودند.

