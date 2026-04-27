توصیه نصری به انورقرقاش؛ از بازتولید روایتهای اسرائیل پرهیز کنید!
رضا نصری در توصیهای به انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی تاکید کرد: شایستگی مردم امارت بیش از این است! آقای قرقاش باید از بازتولید روایتهای اسرائیل پرهیز کند
به گزارش ایلنا، رضا نصری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اسرائیل فقط سرزمینها را اشغال نمیکند، بلکه از طریق شبکهای گسترده از لابیها و گروههای فشار در نظامهای سیاسی نفوذ میکند. سپس استقلال و فرایند تصمیمگیری شما را از درون تهی میسازد. کافی است ببینید سازمان ایپک چگونه اهرمهای اصلی قدرت را در واشنگتن در اختیار گرفته، و چگونه گروههای مشابه در اروپا نیز همان الگو را تکرار کردهاند. شایستگی مردم امارت بیش از این است! آقای قرقاش باید از تبدیل شدن به چهرهی محلی این الگو در امارات و بازتولید روایتهای اسرائیل پرهیز کند.»