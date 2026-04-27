نظارتهای کمیسیون اصل نود در دوران جنگ با جدیت دنبال میشود/ امنیت غذایی، انرژی و حوزه درمان زیر ذربین کمیسیون در این ایام
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس در سه حوزه امنیت غذایی، امنیت انرژی و بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمانی در جریان جنگ رمضان اقدامات خود را پیگیری کرده و نظارتها نه تنها کاهش نیافته بلکه در این مدت با جدیت بیشتری دنبال شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به اقدامات مجلس در ایام جنگ رمضان اظهار داشت: مجلس در دو بخش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین وظایفی را دارد و در حوزه نظارت همه کمیسیون ها فعالیت فشرده ای داشتند.
وی افزود: کمیسیون اصل نود مجلس نیز به عنوان کمیسیون نظارتی مجلس در سه بخش فعالیت های خود را دنبال کرد اول امنیت غذایی دوم امنیت انرژی و سوم بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان و در این موضوعات جلسات متعددی برگزار کرد و حوزه نظارت از کمیسیون نه تنها تضعیف نشد بلکه به دلیل شرایط کشور با جدیت بیشتری دنبال شده است و حتی در حوزه انتخابیه نیز نمایندگان درگیر مسائل نظارتی بودند و امروز کمیسیون اصل نود آماده رسیدگی به شکایتها است اما ممکن است به دلیل شرایط کشور اولویت ها تغییر کند و بر اساس آن به شکایات رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه گاز و فرآورده های نفتی و در بخش انرژی با مسئولان مرتبط از جمله وزیر نفت و معاونین وزیر جلساتی را داشتیم تا بتوانیم از شرایط پیش آمده عبور کنیم و مشکلی دامن گیر مردم عزیز نشود. در حوزه برق هم برنامه مشخص و دقیقی دنبال شد و در هفته جاری نیز جلسه ای را با حضور وزیر نیرو خواهیم داشت.
پژمانفر با اشاره به اقدامات کمیسیون در حوزه بهداشت و درمان گفت: یکی از مسائلی که دامن گیر کشور است موضوع دارو است لذا جلساتی با مسئولین مرتبط از با بخش دولتی و خصوصی داشتیم و تیم های نظارتی کمیسیون نیز در سطح کشور گزارشاتی را تهیه کردند و در ادامه مقرر شده که حاصل این گزارشات با وزیر بهداشت در جلسه حضوری مورد واکاوی قرار گیرد.
وی افزود: در بخش امنیت غذایی هم به ویژه پیگیری وضعیت ذخایر کالای اساسی و نهاده های دامی مسایل پیگیری شد و شاهد بودیم از بُعد کمیت نیاز کشور تامین شده اما متاسفانه بعضی از شرایط تحمیلی یا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ها شده و در مواردی نیز سو استفاده هایی رخ داده بود لذا موضوع را از دستگاه های نظارتی مثل تعزیرات حکومتی و معاونت بازرسی در جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پیگیری کردیم تا جلوی افزایش غیر منطقی قمیت ها گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون اصل نود با جدیت پای کار است و در چند نوبت مسائل را پیگیری میکند و حوزه ای از دستور کار ما خارج نشده است و انشاالله بتوانیم در شرایط مناسبی جلسات علنی را نیز در کنار جلسات کمیسیون ها داشته باشیم.