به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به اقدامات مجلس در ایام جنگ رمضان اظهار داشت: مجلس در دو بخش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین وظایفی را دارد و در حوزه نظارت همه کمیسیون ها فعالیت فشرده ای داشتند.

وی افزود: کمیسیون اصل نود مجلس نیز به عنوان کمیسیون نظارتی مجلس در سه بخش فعالیت های خود را دنبال کرد اول امنیت غذایی دوم امنیت انرژی و سوم بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان و در این موضوعات جلسات متعددی برگزار کرد و حوزه نظارت از کمیسیون نه تنها تضعیف نشد بلکه به دلیل شرایط کشور با جدیت بیشتری دنبال شده است و حتی در حوزه انتخابیه نیز نمایندگان درگیر مسائل نظارتی بودند و امروز کمیسیون اصل نود آماده رسیدگی به شکایت‌ها است اما ممکن است به دلیل شرایط کشور اولویت ها تغییر کند و بر اساس آن به شکایات رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه گاز و فرآورده های نفتی و در بخش انرژی با مسئولان مرتبط از جمله وزیر نفت و معاونین وزیر جلساتی را داشتیم تا بتوانیم از شرایط پیش آمده عبور کنیم و مشکلی دامن گیر مردم عزیز نشود. در حوزه برق هم برنامه مشخص و دقیقی دنبال شد و در هفته جاری نیز جلسه ای را با حضور وزیر نیرو خواهیم داشت.

پژمانفر با اشاره به اقدامات کمیسیون در حوزه بهداشت و درمان گفت: یکی از مسائلی که دامن گیر کشور است موضوع دارو است لذا جلساتی با مسئولین مرتبط از با بخش دولتی و خصوصی داشتیم و تیم های نظارتی کمیسیون نیز در سطح کشور گزارشاتی را تهیه کردند و در ادامه مقرر شده که حاصل این گزارشات با وزیر بهداشت در جلسه حضوری مورد واکاوی قرار گیرد.

وی افزود: در بخش امنیت غذایی هم به ویژه پیگیری وضعیت ذخایر کالای اساسی و نهاده های دامی مسایل پیگیری شد و شاهد بودیم از بُعد کمیت نیاز کشور تامین شده اما متاسفانه بعضی از شرایط تحمیلی یا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ها شده و در مواردی نیز سو استفاده هایی رخ داده بود لذا موضوع را از دستگاه های نظارتی مثل تعزیرات حکومتی و معاونت بازرسی در جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پیگیری کردیم تا جلوی افزایش غیر منطقی قمیت ها گرفته شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون اصل نود با جدیت پای کار است و در چند نوبت مسائل را پی‌گیری می‌کند و حوزه ای از دستور کار ما خارج نشده است و انشاالله بتوانیم در شرایط مناسبی جلسات علنی را نیز در کنار جلسات کمیسیون ها داشته باشیم.

