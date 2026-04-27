نظارت مستمر کمیسیون بر خدمات حوزه بهداشت و درمان به مردم در جریان جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری با اشاره به اقدامات انجام شده در جریان جنگ رمضان و پس از آن اظهار داشت: اعضای کمیسیون در جریان حوادث اخیر در کل کشور فعال بودند و از نزدیک بازدید های منظمی از مناطق حادثه دیده و بیمارستان ها و داروخانه ها داشتند.

وی افزود: در کنار این اقدامات کمیسیون جلساتی با اورژانس کشور، هلال احمر و مقامات عالی وزارت بهداشت داشت و اقدامات و الزامات را بررسی کرده و مشکلات را مورد توجه قرار داد و خوشبختانه شاهد رضایت مندی مردم آسیب دیده در جریان جنگ از خدمات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان بودیم که نشان دهنده همکاری مطلوب جامعه پزشکی در این دوران بوده است.

شهریاری در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه اقدامات انجام شده به معنی نبود هیچ گونه مشکل نیست گفت: فعلا مشکلی در حوزه خدمت رسانی در بخش درمان وجود ندارد اما این به این معنا نیست که در صورت افزایش تلفات و آسیب ها ما دیگر دچار مشکل نخواهیم شد لذا لازم است نظارت های کمیسیون تداوم داشته باشد. درمان جانبازان و آسیب دیدگان جنگ و تامین بودجه خدمت رسان به این عزیزان نیز مورد توجه است و جلسات کمیسیون در حوزه های مختلف تداوم خواهد داشت.

