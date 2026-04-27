تشکیل کارگروه سلامت روان در شرایط بحران به دستور دادستانی تهران

به گزارش ایلنا، در پی دستور فوری علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جلسه‌ای با محوریت تشکیل کارگروه سلامت روان در زمان جنگ و بحران در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بهزیستی، مدیریت بحران شهر و استان تهران و معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، بر اهمیت راهبردی تاب آوری شهروندان آسیب دیده در شرایط بحرانی تأکید داشت.

یکی از نکات کلیدی مورد تاکید در این جلسه، لزوم مدیریت واحد و یکپارچه در مواجهه با مسائل و سلامت روان در دوران بحران بود. مقرر شد تمامی اقدامات ذیل کمیته مدیریت بحران استانداری تهران و براساس دستورالعمل‌ها و اسناد بالادستی، با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد. این رویکرد تضمین کننده جلوگیری از دوباره کاری ها، هم افزایی ظرفیت‌ها و اثربخشی هرچه بیشتر اقدامات خواهد بود؛ که دستورات لازم جهت تشکیل سریع جلسات هماهنگی صادر شد.

در همین راستا، هماهنگی با صداوسیما به منظور تولید و پخش برنامه‌های مناسب برای تقویت روحیه مقاومت و ایجاد همبستگی در میان مردم، به عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح شد. این برنامه‌ها نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی، آموزش و ایجاد آرامش روانی جامعه ایفا خواهند کرد.

نمایندگان قوه قضاییه نیز بر روند هماهنگی‌ها نظارت خواهند داشت تا از اجرای صحیح مصوبات اطمینان حاصل شود. همچنین مقرر شد با همکاری فعالانه تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و نیرو‌های جهادی، اعم از پزشکان، روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی اقدامات فوری و عملیاتی در سطح شهر تهران و استان تهران در جهت حمایت از سلامت روان شهروندان به مرحله اجرا درآید. این همکاری همه‌جانبه، بستر لازم برای ارائه خدمات مؤثر و به هنگام به آسیب دیدگان را فراهم خواهد آورد.