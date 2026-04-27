در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی انجام شد؛
راهبردهای اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تدوین شد / تأکید بر مدیریت انحصاری بهعنوان محور توافق
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی علمی با بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و میدانی، «مدیریت انحصاری تنگه هرمز» را بهعنوان مهمترین اهرم راهبردی ایران در مذاکرات معرفی کرده و از طراحی چهار سازوکار جامع برای تقویت ابتکار عمل کشور در حوزههای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک خبر داده است.
به گزارش ایلنا،مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی علمی با بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و میدانی، «مدیریت انحصاری تنگه هرمز» را بهعنوان مهمترین اهرم راهبردی ایران در مذاکرات معرفی کرده و از طراحی چهار سازوکار جامع برای تقویت ابتکار عمل کشور در حوزههای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک خبر داده است.
در این گزارش آمده است: با توجه به خویِ بدعهدی آمریکا و توان و تمایل حداکثری آن به نقض تعهدات و همچنین با لحاظ واقعیتهای میدانی جنگ در اینکه ایران صلاحیت و اقتدار مخدوشناپذیر و مشروع خود را در اِعمال حاکمیت تنگه هرمز به اثبات رسانیده، بهنظر میرسد در میان ده شرطی که ایران برای توافق به آمریکا اعلام نمود، مهمترین شرطی که میتواند همانند ستونی استوار به نفع ایران پابرجا بماند و در ادامه خودش نیز ضمانتی برای تحقق بیشتر اهداف و شروط بشود، «اِعمال انحصاری مدیریتِ تنگه هرمز برای ایران» است.
طبق گزارش تنظیم شده؛ چهار سازوکار با محوریت مدیریت تنگه هرمز و با نگاهی جامع و فرامنطقهای و دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم متعدد نظامی، سیاسی و اقتصادی به نفع کشور عزیزمان طراحی و پیشنهاد شدهاند که دست کشور را برای ابتکارعملهای اقتضایی در آینده باز خواهد گذاشت. این امر از فشار وارد بر مذاکرهکنندگان عزیز کشور میکاهد، امکان پیچیدهسازی و دور زدن نتایج مدّنظر را کاهش میدهد، و مذاکرات را مؤثرتر و سریعتر به سرانجام میرساند.
