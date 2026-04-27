تشریح مهم‌ترین موضوعات سفر عراقچی به مسقط و مسکو

تشریح مهم‌ترین موضوعات سفر عراقچی به مسقط و مسکو
وزیر امورخارجه کشورمان در بدو ورودش به روسیه درخصوص مهم ترین موضوعات سفرش به سن پترزبورگ و مسقط صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان عنوان داشت: همان‌طور که می‌بینید، ما با روسیه همواره مشورت‌های نزدیک داشته‌ایم و درباره موضوعات گسترده، به‌ویژه مسائل منطقه‌ای، رایزنی‌های مستمر و دوجانبه داشته‌ایم. مدتی به‌دلیل جنگ تحمیلی رمضان، فاصله‌ای در دیدارها ایجاد شده بود. از این فرصت که پیش آمد استفاده کردیم و در ادامه سفرهایی که به پاکستان و عمان داشتم، سفر به روسیه نیز تنظیم شد، این فرصت فراهم شد تا درباره تحولات مرتبط با جنگ در این مدت و وضعیت فعلی، با دوستان روس خود رایزنی کنیم و آخرین وضعیت را مرور کنیم. طبیعی است که هماهنگی‌های لازم نیز باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: سفر های من به پاکستان و عمان، سفرهای دوجانبه بود. در مورد پاکستان، این کشور در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجی گری مذاکرات ایران و امریکا را برعهده دارد و لازم بود درباره آخرین تحولات گفت‌وگو کنیم. به‌هرحال، در روند مذاکرات تحولاتی رخ داده و رویکردهای نادرست و زیاده خواهی های امریکا باعث شد مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت ها نتواند به اهدافش برسد. بنابراین لازم بود، وضعیت فعلی با دوستانمان در پاکستان مورد مشورت و بررسی قرار گیرد.

عراقچی عنوان داشت: مشورت‌های خوبی با دوستانمان در پاکستان داشتیم که الحمدلله سفر بسیار موفقی بود. بر آنچه که گذشته است، مروری داشتیم و درباره اینکه در چه مسیر و شرایطی مذاکرات می تواند ادامه پیدا کند، صحبت کردیم. به هر حال چهل روز مقاومت قهرمانانه مردم ایران باید باعث شود که بتوانیم حقوق مردم ایران و  را استیفا و منافع کشور را تامین کنیم. 

وی گفت:  عمان، کشوری دوست و نزدیک، ما است و مواضع  بسیار خوبی را در این جنگ داشتند. لازم بود دیداری داشته باشیم تا روابط گسترده تری با همسایگانمان به خصوص در حوزه خلیج فارس ایجاد شود، تا بتوانیم مشکلات موجود را مدیریت کنیم.ما و عمان  دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستیم، و لازم بود در این خصوص رایزنی داشته باشیم. عبور امن از تنگه هرمز موضوعی مهم و جهانی است و ما و عمان به‌عنوان دو کشور مشرف بر این تنگه، لازم است هماهنگی‌های نزدیکی داشته باشیم تا منافع مشترک تأمین شود. در هر اقدامی که در این زمینه صورت می‌گیرد، منافع ایران و عمان به‌طور مستقیم درگیر است.الحمدالله اشتراک نظر زیادی میان ما و عمان وجود دارد و توافقاتی نیز حاصل شده که مشورت ها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.

