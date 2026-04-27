وی ادامه داد: سفر های من به پاکستان و عمان، سفرهای دوجانبه بود. در مورد پاکستان، این کشور در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجی گری مذاکرات ایران و امریکا را برعهده دارد و لازم بود درباره آخرین تحولات گفت‌وگو کنیم. به‌هرحال، در روند مذاکرات تحولاتی رخ داده و رویکردهای نادرست و زیاده خواهی های امریکا باعث شد مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت ها نتواند به اهدافش برسد. بنابراین لازم بود، وضعیت فعلی با دوستانمان در پاکستان مورد مشورت و بررسی قرار گیرد.

عراقچی عنوان داشت: مشورت‌های خوبی با دوستانمان در پاکستان داشتیم که الحمدلله سفر بسیار موفقی بود. بر آنچه که گذشته است، مروری داشتیم و درباره اینکه در چه مسیر و شرایطی مذاکرات می تواند ادامه پیدا کند، صحبت کردیم. به هر حال چهل روز مقاومت قهرمانانه مردم ایران باید باعث شود که بتوانیم حقوق مردم ایران و را استیفا و منافع کشور را تامین کنیم.

وی گفت: عمان، کشوری دوست و نزدیک، ما است و مواضع بسیار خوبی را در این جنگ داشتند. لازم بود دیداری داشته باشیم تا روابط گسترده تری با همسایگانمان به خصوص در حوزه خلیج فارس ایجاد شود، تا بتوانیم مشکلات موجود را مدیریت کنیم.ما و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستیم، و لازم بود در این خصوص رایزنی داشته باشیم. عبور امن از تنگه هرمز موضوعی مهم و جهانی است و ما و عمان به‌عنوان دو کشور مشرف بر این تنگه، لازم است هماهنگی‌های نزدیکی داشته باشیم تا منافع مشترک تأمین شود. در هر اقدامی که در این زمینه صورت می‌گیرد، منافع ایران و عمان به‌طور مستقیم درگیر است.الحمدالله اشتراک نظر زیادی میان ما و عمان وجود دارد و توافقاتی نیز حاصل شده که مشورت ها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.