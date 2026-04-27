خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری اختصاص سیمکارت‌های موسوم به خط سفید یا اینترنت پرو

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری اختصاص سیمکارت‌های موسوم به خط سفید یا اینترنت پرو
کد خبر : 1778517
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: قضیه‌ موسوم به اینترنت خط‌های سفید یا اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند.

به گزارش ایلنا به  نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه، طی سخنانی با اشاره به مقوله‌ی احیای حقوق عامه، اظهار کرد: اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و این شرایط، اقتضائات و اولویت‌های خاص خود را دارد، لکن ما در قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم و آنان را مغفول نمی‌گذاریم؛ از جمله این اولویت‌ها، مقوله‌ی احیای حقوق عامه است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به برخی از موضوعات روز نیز گریزی زد و با اشاره به موضوع موسوم به خط‌های سفید و اینترنت‌پرو، گفت: وفق گزارشات واصله، در قضیه‌ موسوم به اینترنت خط‌های سفید یا اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های مالی و …، بهره‌برداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید