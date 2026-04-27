غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به چهلمین روز شهادت شهید لاریجانی گفت: فکر می‌کنم خدا ایشان را خیلی دوست داشت؛ چراکه عاقبت بخیر شد و سربلند رفت و به آرزوی خود رسید. این مهم‌ترین آیتم و فاکتوری است که می‌توانیم به آن تکیه کنیم. با رفتن آقای لاریجانی جگر ما سوخت. اما نکته اساسی این است که چرا ما با رفتن آقای لاریجانی سوختیم؟ آیا صرفاً به خاطر اینکه دوست ما بود، رفیق ما و استاد ما بود و با او همزیستی داشتیم؟ همه اینها بود، نمی‌گویم اینها نبود اما از سوی دیگر من با رفتن آقای لاریجانی برای این کشور سوختم که چه سرمایه بزرگی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: من می‌گویم این صهیونیست‌ها دانشمندان هسته‌ای و نخبگان ما را زدند و این فقط در عرصه علم نبود؛ آنها دانشمند سیاسی و بزرگان سیاسی ما را هم زدند. آنها می‌دانند چه کاری انجام می دهند.

این فعال سیاسی گفت: وقتی صهیونیست‌ها آقای لاریجانی را زدند، می‌دانستند او ساربانی است که می‌داند این شتر را کجا بخواباند و می‌تواند مشکل ایران را حل کند. در توییت‌های آخر شهید لاریجانی می‌دیدیم که به ترامپ هشدار می‌داد که از نتانیاهو فاصله بگیرد، آقای لاریجانی قواعد بازی سیاسی را می‌دانست. اخلاق حرفه‌ای سیاسی را داشت. آدم بسیار پخته‌ای بود و نماد عقلانیت، تفکر، اندیشه، ولایت‌پذیری، اطاعت‌پذیری و ایران‌دوستی بود. یعنی هر چقدر بخواهیم از ویژگی ایشان بگوییم خدا می‌داند کم گفتیم. آقای لاریجانی یکی بود و بس.

جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: من منکر اقدامات و خدمات و فقدان بقیه شهدا نمی‌شوم. هر که در جای خودش عزیز و محترم است. فرماندهان ما، همه در جای خودشان در حوزه نظامی، انتظامی، دفاعی، امنیتی، سیاسی محترم هستند اما علی لاریجانی جمیع این جهات بود و واقعاً ما ذخیره ارزشمندی را از دست دادیم. من همانطور که برای مجتمع فولاد، پل بی دو و تخریب زیرساخت‌ها سوختم، صد برابر بیشتر برای از دست دادن آقای لاریجانی سوختم چون با آقای لاریجانی نشست و برخاست داشتم این را می‌گویم، ما با بقیه ننشستیم، نشست و برخاست نداشتیم و اطلاعات ریز از زندگی آنها را نداریم. آقای لاریجانی دلسوز ایران بود.

وی با بیان به اینکه در روزهای ابتدای شهادت ایشان افرادی به من زنگ می‌زدند و تسلیت می‌گفتند که من باورم نمی‌شد، گفت: ما سرمایه بزرگی را از دست دادیم، علیرغم همه کم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌ها، علی لاریجانی پای انقلاب و نظام و جمهوری اسلامی ایستاد، خم به ابرو نیاورد. لاریجانی را شکستند اما او نشکست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: متأسفانه ما تقوا را در اشکال مختلف از دست دادیم، از جمله تقوای سیاسی. ما اخلاق حرفه‌ای نداریم. من از منتقدترین افراد نسبت به آقای قالیباف هستم. اما امروز آقای قالیباف را نمی‌بینم. امروز کسی را می‌بینم که پرچم ایران در دست او است و الان به خاطر ایران هر کسی حاکمیت تشخیص داد رئیس تیم مذاکرات باشد باید او را حمایت کنم، این یعنی اینکه من ایران را دوست دارم. به هر کسی که پرچم ایران را دادند تا رئیس تیم مذاکرات باشد، باید اعتماد کنیم و علیرغم همه مسائلی که با هم داریم، همه نقدهایی که داریم، باید پا روی نفس خودم بگذاریم و مسائل را شخصی نبینم.

این فعال سیاسی با اشاره به تابلو نوشته‌هایی با عنوان عمر عاص و خائن گفت: برخی سیاسیون ما بزرگ نشده‌اند. اگر بزرگ شده باشند می‌فهمند که درست است که ما بحث و اختلاف و نقد سیاسی به یکدیگر داریم اما در حال حاضر رئیس‌جمهور آقای پزشکیان است. رئیس مجلس آقای قالیباف است و رئیس قوه قضاییه ما آقای اژه‌ای است. هر کسی، در هر جایگاهی بخواهد در حال حاضر پرچمداران ایران، مذاکره‌کنندگان و رئیس دستگاه دیپلماسی ما را تخریب کند، دانسته یا ندانسته مهره دشمن است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: من به‌عنوان منتقدترین فرد به آقای قالیباف، به عنوان کسی که با برای آقای قالیباف دادگاه رفتم و به ناحق هم محکوم شدم و خیلی هم دل من از ایشان پُر است و اصلا و اَبَداً هم دیگر به ایشان رای نمی‌دهم می‌گویم در حال حاضر باید آقای قالیباف را حمایت کرد، چون او شخص قالیباف نیست؛ او ایران است. ما باید آن‌قدر بزرگ شده باشیم که مسائل را شخصی نکنیم و بدانیم اینجا دیگر صحبت از جعفرزاده و قالیباف نیست؛ اینجا بحث ایران است، حاکمیت تصمیمی گرفته و پرچم را دست هر کسی بدهد ما باید از او حمایت کنیم.

وی درباره برخی اظهارات از سوی مداحان و یا سخنرانان در تجمعات علیه برخی از مقامات سابق کشور گفت: نفوذی‌ها در اشکال مختلف هستند، این تجمعات یک عاملی شد که ترامپ به سمت آتش‌بس برود، تا اینجا را که نفی نمی‌کنیم. به ترامپ گفته بودند اگر تو امروز رهبری را شهید کنی ۴۰ دقیقه بعد مردم در خیابان هستند و ظرف حداکثر چهار روز هم حکومت برمی‌گردد اما چه شد؟ مردم به خیابان آمدند و سفت نگه‌داشتند و حتی سلطنت‌طلب‌های مزدور و منافقان هم ناامید شدند.

این فعال سیاسی گفت: در حال حاضر همه کسانی که چهره بدی از این تجمعات به بیرون نشان دهند و این نماد مقاومت و ایستادگی را تخریب کنند و چهره دیگری به بیرون عرضه کنند، خائن هستند. فرقی نمی‌کند درباره تخریب ظریف باشد یا روحانی یا قالیباف همه را می‌گویم، ما به چه زبانی باید بگوییم در حال حاضر هر کاری غیر از وحدت و انسجام ملی و وفاق اشتباه محض و فرصت دادن به دشمن است. الان باید همه اختلافات و درگیری‌ها را کنار بگذاریم و ید واحده باشیم. دشمن یک چیز را باید ببیند؛ پرچم، مردم، اسلام، قرآن.

