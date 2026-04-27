خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
قالیباف:

هنوز همه کارت‌های ایران بازی نشده است

کد خبر : 1778490
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با برشمردن کارت‌های ایران در مقابل آمریکا، توضیح داد که کدام کارت‌های ایران هنوز بازی نشده است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، معادله‌ای از کارت‌های بازی اقتصادی ایران و آمریکا منتشر کرد و در آن نشان داد که برخلاف ادعای ترامپ، آمریکا کارت‌هایش تمام شده و ایران همچنان کارت‌های زیادی برای بازی کردن دارد. 

 

قالیباف در این مطلب، در واکنش به طرف آمریکایی که خیلی در مورد کارت‌هایشان صحبت می‌کنند، این‌کارت‌ها را به شرح زیر بررسی کرد.

« کارت‌های طرف عرضه [ایران]:

تنگه هرمز (تا حدودی بازی‌ شده است.)

تنگه باب المندب (هنوز بازی نشده است.)

خطوط لولهٔ نفت (هنوز بازی نشده است.)

کارت‌های طرف تقاضا (آمریکا): 

تزریق ذخایر استراتژیک نفت برای مدیریت بازار (بازی کرده‌اند.)

مدیریت مصرف و کاهش تقاضای نفت (تا حدودی بازی کرده‌اند.)

و حالا انتظار منفعلانه برای افزایش قیمت‌ها»

رئیس مجلس در نهایت با کنایه به محدودیت‌های اقتصادی امریکا نوشت: «به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
