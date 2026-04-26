برگزاری چهارمین هم‌اندیشی نمایندگان مجلس در سال جدید

برگزاری چهارمین هم‌اندیشی نمایندگان مجلس در سال جدید
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چهارمین نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس در سال جدید را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه بعدازظهر امروز (یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه) چهارمین جلسه هم‌اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۵ و بررسی آخرین وضعیت کشور در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و به‌ویژه جنگ با حضور قریب به ۵۰ نفر از نمایندگان مردم در کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شد؛ عنوان کرد: در این جلسه نمایندگان در رابطه با مسائل گوناگون از قبیل جنگ، مذاکرات، وضعیت گرانی‌هایی که اخیرا اتفاق افتاده و لزوم کنترل آن، در رابطه با بازار کار، بحث کالابرگ‌ها، بیمه‌ها و به‌ویژه دارو مباحث گوناگونی را مطرح و اشکالاتی که در این موضوعات در کشور وجود داشت را بیان کردند.

نایب رئیس مجلس گفت: یکی از اهداف و برنامه ما در این جلسات هم‌اندیشی این است که اشکالاتی که در اینجا از زبان نمایندگان مردم طرح و بیان می‌شود، یادداشت و از طریق کمیسیون‌های تخصصی هر موضوع از وزرای مربوط پیگیری خواهد شد تا بتوانیم در دوران جنگ بیشترین کنترل و نظارت را داشته باشیم و از این طریق بین دولت و مجلس استحکام لازم در روابط وجود داشته باشد و بتوانیم با کمک و همکاری دولت و مجلس شرایط را برای زندگی مردم آماده‌تر کنیم.

حاجی بابایی تصریح کرد: حق مردمی که کف خیابان‌ها حضور دارند؛ همیشه در میدان بوده و هستند و هر روز هم این حضور افزایش پیدا می‌کند، این است که دولت و مجلس تمام توان خود را بگذارند تا بتوانیم شرایط جدید را به راحتی و آرامی پشت سر بگذاریم و در ناحیه خدمت‌رسانی به مردم شرایط را مساعدتر کنیم.

فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در سخنانی با اشاره به اینکه چهارمین جلسه هم‌اندیشی نمایندگان مجلس در سال جدید با استقبال خوب و حضور بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس به منظور بررسی آخرین وضعیت و شرایط کشور در موضوعات مختلف برگزار شد و طبق روال قبل باتوجه به اولویت خاصی که درخصوص مسائل روز کشور که جنگ و موضوعات پیرامون جنگ است، ابتدا به این موضوع پرداخته و نکات بسیار خوبی هم با مشارکت جدی نمایندگان طرح شد و ضمن ارائه گزارشی از سوی نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس، آخرین وضعیت جنگی بررسی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در ادامه عملکرد دولت در این زمینه یعنی با توجه به فضای جنگی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت؛ افزود: علی‌رغم اینکه نمایندگان حاضر در جلسه در کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور دارند، در این موضوع به دلیل اهمیت آن نکات و توضیحاتی ارائه دادند و در بخش‌هایی هم ضعف‌هایی از برخی از دستگاه‌ها در استان‌ها گزارش و قرار شد این موضوعات از طریق وزرا و مدیران کل هر دستگاه پیگیری شود.

مالکی موضوع مذاکره را یکی از نکات مهم مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت: در این رابطه تأکید شد در این موضوع باید در راستای تصمیمات کلانی که مقامات ارشد کشور گرفتند حرکت کنیم و با عنایت به اینکه توجه دشمن بیشتر به پررنگ کردن مشکلات و یا ایجاد تفرقه و شکاف بین مسئولان و مردم هست، نمایندگان نکات ظریفی درخصوص شیوه برخورد با این توطئه دشمن اشاره کردند و جمع‌بندی بر این شد که در سایه توجه خداوند به کشور ما و با عنایت به هوشیاری ملت و همدلی مسئولان، به نحوی رفتار شود که در این خصوص هم مشکلی نداشته باشیم و فتنه اخیری هم که ترامپ به دنبال آن است تا بین مقامات کشور و ملت شکاف ایجاد کند، هم خنثی شود و از بین برود.

