به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه بعدازظهر امروز (یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه) چهارمین جلسه هم‌اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۵ و بررسی آخرین وضعیت کشور در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و به‌ویژه جنگ با حضور قریب به ۵۰ نفر از نمایندگان مردم در کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شد؛ عنوان کرد: در این جلسه نمایندگان در رابطه با مسائل گوناگون از قبیل جنگ، مذاکرات، وضعیت گرانی‌هایی که اخیرا اتفاق افتاده و لزوم کنترل آن، در رابطه با بازار کار، بحث کالابرگ‌ها، بیمه‌ها و به‌ویژه دارو مباحث گوناگونی را مطرح و اشکالاتی که در این موضوعات در کشور وجود داشت را بیان کردند.

نایب رئیس مجلس گفت: یکی از اهداف و برنامه ما در این جلسات هم‌اندیشی این است که اشکالاتی که در اینجا از زبان نمایندگان مردم طرح و بیان می‌شود، یادداشت و از طریق کمیسیون‌های تخصصی هر موضوع از وزرای مربوط پیگیری خواهد شد تا بتوانیم در دوران جنگ بیشترین کنترل و نظارت را داشته باشیم و از این طریق بین دولت و مجلس استحکام لازم در روابط وجود داشته باشد و بتوانیم با کمک و همکاری دولت و مجلس شرایط را برای زندگی مردم آماده‌تر کنیم.

حاجی بابایی تصریح کرد: حق مردمی که کف خیابان‌ها حضور دارند؛ همیشه در میدان بوده و هستند و هر روز هم این حضور افزایش پیدا می‌کند، این است که دولت و مجلس تمام توان خود را بگذارند تا بتوانیم شرایط جدید را به راحتی و آرامی پشت سر بگذاریم و در ناحیه خدمت‌رسانی به مردم شرایط را مساعدتر کنیم.

فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در سخنانی با اشاره به اینکه چهارمین جلسه هم‌اندیشی نمایندگان مجلس در سال جدید با استقبال خوب و حضور بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس به منظور بررسی آخرین وضعیت و شرایط کشور در موضوعات مختلف برگزار شد و طبق روال قبل باتوجه به اولویت خاصی که درخصوص مسائل روز کشور که جنگ و موضوعات پیرامون جنگ است، ابتدا به این موضوع پرداخته و نکات بسیار خوبی هم با مشارکت جدی نمایندگان طرح شد و ضمن ارائه گزارشی از سوی نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس، آخرین وضعیت جنگی بررسی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در ادامه عملکرد دولت در این زمینه یعنی با توجه به فضای جنگی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت؛ افزود: علی‌رغم اینکه نمایندگان حاضر در جلسه در کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور دارند، در این موضوع به دلیل اهمیت آن نکات و توضیحاتی ارائه دادند و در بخش‌هایی هم ضعف‌هایی از برخی از دستگاه‌ها در استان‌ها گزارش و قرار شد این موضوعات از طریق وزرا و مدیران کل هر دستگاه پیگیری شود.

مالکی موضوع مذاکره را یکی از نکات مهم مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت: در این رابطه تأکید شد در این موضوع باید در راستای تصمیمات کلانی که مقامات ارشد کشور گرفتند حرکت کنیم و با عنایت به اینکه توجه دشمن بیشتر به پررنگ کردن مشکلات و یا ایجاد تفرقه و شکاف بین مسئولان و مردم هست، نمایندگان نکات ظریفی درخصوص شیوه برخورد با این توطئه دشمن اشاره کردند و جمع‌بندی بر این شد که در سایه توجه خداوند به کشور ما و با عنایت به هوشیاری ملت و همدلی مسئولان، به نحوی رفتار شود که در این خصوص هم مشکلی نداشته باشیم و فتنه اخیری هم که ترامپ به دنبال آن است تا بین مقامات کشور و ملت شکاف ایجاد کند، هم خنثی شود و از بین برود.