خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس قوه قضاییه در آستانه چهلمین روز شهادت وزیر شهید اطلاعات

پیام رئیس قوه قضاییه در آستانه چهلمین روز شهادت وزیر شهید اطلاعات
کد خبر : 1778441
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه در آستانه چهلمین روز شهادت وزیر شهید اطلاعات پیامی صادر کرد.‌

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در صفحه مجازی خود نوشت: «شهادت عالم پارسا و مجاهد و همکار دیرین، خادم‌الرضا (ع) سید اسماعیل خطیب به دست شقی‌ترین اشقیای جهان، ارج و منزلت مدافعان حریم ایران و  اسلام را در یادها زنده کرد. 

او به تأسی از  اسماعیل نبی (ع) و جد بزرگوارش، حسین( ع) ذبیح مکتب توحید شد. 

در سراسر عمر به اخلاص، صبر و روشن‌بینی زیست و در هر مسئولیتی، با ایثار، اقتدار و خطرپذیری  خدمت کرد.

دوست و دشمن بدانند، خون پاک این شهید خدمتگزار بدون‌ تاوان نخواهد ماند. یادش گرامی و راهش پر رهرو.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید