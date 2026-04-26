پیام رئیس قوه قضاییه در آستانه چهلمین روز شهادت وزیر شهید اطلاعات
کد خبر : 1778441
به گزارش ایلنا، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در صفحه مجازی خود نوشت: «شهادت عالم پارسا و مجاهد و همکار دیرین، خادمالرضا (ع) سید اسماعیل خطیب به دست شقیترین اشقیای جهان، ارج و منزلت مدافعان حریم ایران و اسلام را در یادها زنده کرد.
او به تأسی از اسماعیل نبی (ع) و جد بزرگوارش، حسین( ع) ذبیح مکتب توحید شد.
در سراسر عمر به اخلاص، صبر و روشنبینی زیست و در هر مسئولیتی، با ایثار، اقتدار و خطرپذیری خدمت کرد.
دوست و دشمن بدانند، خون پاک این شهید خدمتگزار بدون تاوان نخواهد ماند. یادش گرامی و راهش پر رهرو.»