موافقت کمیسیون امور داخلی کشور مجلس با طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران
در نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، جزئیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران بررسی و تصویب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت؛ جلسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی امروز عصر (یک شنبه ۶ اردیبهشت ماه) با دستور کار بررسی جزئیات طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران در محل اتاق بازرگانی شهرستان کاشان برگزار شد.
این نشست که با حضور رئیس، هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار اصفهان، معاونین وزارت خانههای مربوطه، هلال احمر، سازمان اورژانس کشور و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، جزییات این طرح به طور مفصل بررسی شد.
در این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این طرح بیان کردند همچنین دستگاههای اجرایی مربوطه نیز نظرات و دیدگاههای خود را در این باره بیان داشتند.
در پایان نشست با رأی نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، با جزئیات طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران موافقت شد و این طرح جهت رای گیری نهایی و تبدیل آن به قانون، در صحن علنی مطرح خواهد شد.
گفتنی است که ابتدای این نشست، سردار ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارشی از اقدامات این سازمان در زمان جنگ رمضان و بعد از جنگ ارائه کرد و نمایندگان نیز بعد از گزارش ارائه شده، به بیان دیدگاههای خود درباره این گزارش پرداختند.
بر اساس این گزارش، رئیس و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در سفری ۲ روزه به شهرستان کاشان، ضمن بازدید از پروژههای عمرانی این شهرستان، نظارت میدانی بر عملکرد دستگاههای دولتی در حوزه وظایف کاری این کمیسیون خواهند داشت.
در این سفر ۲ روزه نیز جلسات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس براساس دستور کار اعلامی در این شهرستان برگزار میشود.
گفتنی است؛ محمدصالح جوکار، مصطفی معینی آرانی، غلامرضا توکل شوریجه، عبدالحکیم آق ارکاکلی، کامران پولادی، کامران غضنفری، علی امامی راد، غلامرضا نویدی، محمد بیات، ولی الله بیاتی، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، ابوالفضل ابوترابی، محمدرضا صباغیان بافقی، سید مرتضی محمودی و علی احمدی در این سفر نظارتی حضور دارند.