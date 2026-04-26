خانه



سیاسی



دفاعی امنیتی ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۲:۱۰

سردار قاآنی:

روی حمایت از حزب‌الله و جبهه مقاومت تمرکز کرده‌ایم

حساب کاربری فرمانده نیروی قدس سپاه در فضای مجازی نوشت: وحدت و انسجام در سراسر جبهه مقاومت قوی‌تر و منسجم‌تر از هر روز دیگر است و امروز تمرکز بر حمایت از حزب‌الله و سایر اجزاء جبهه مقاومت قرار دارد.