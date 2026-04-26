سردار قاآنی:
روی حمایت از حزبالله و جبهه مقاومت تمرکز کردهایم
حساب کاربری فرمانده نیروی قدس سپاه در فضای مجازی نوشت: وحدت و انسجام در سراسر جبهه مقاومت قویتر و منسجمتر از هر روز دیگر است و امروز تمرکز بر حمایت از حزبالله و سایر اجزاء جبهه مقاومت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، حساب کاربری سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی در شبکه اجتماعی همچنین نوشت: تاریخ گواهی میدهد رژیم صهیونیستی در دهههای اخیر هیچ جنگی را با تحقق اهدافش به پایان نرسانده است. شکست در جنوب لبنان، استمرار همین تقدیر تاریخی است.