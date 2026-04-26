عامل ضربوجرح کودک ۱۰ ساله کودکآزاری در نیمروز بازداشت شد
در پی جریحهدار شدن احساسات عمومی از انتشار تصاویر یک مورد کودکآزاری در شهرستان نیمروز، با دستور ویژه دادستان زابل پرونده قضایی تشکیل و متهم اصلی روانه زندان شد.
به گزارش ایلنا، با توجه به انتشار خبر یک مورد کودکآزاری در شهرستان نیمروز و پخش تصاویر وی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شده بود، براساس دستور قضایی، بلافاصله در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و دستورات مربوطه به ضابطین انتظامی شهرستان نیمروز صادر شد.
در این پرونده که یک کودک ۱۰ ساله مورد ضربوجرح عمدی قرار گرفته بود، با پیگیریهای سریع و قاطع قضایی تاکنون یک نفر متهم دستگیر و با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت شده است.