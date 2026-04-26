همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان اطلاعات سپاه

دشمن درپی خبرسازی و القای ناامیدی است

دشمن درپی خبرسازی و القای ناامیدی است
سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: دشمن در پی ضربه به مزیت‌های قدرت آفرین ملت ایران در «میدان» و «خیابان» برای شکستن اتحاد مقدس است.

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مردم شریف ایران تاکید کرد:« مردم ایران سلام ؛ دشمن در پی ضربه به مزیت‌های قدرت آفرین ملت ایران در «میدان» و «خیابان» برای شکستن اتحاد مقدس است. هم‌اکنون چهار محور اصلی از سوی جبهه دشمن در حال اجراست:

۱. بزرگنمایی محاصره دریایی

۲. فعال‌سازی گروه‌های واگرای قومی، مذهبی و سیاسی

۳. دامن‌زدن به نارضایتی‌های اقتصادی

۴. القای تردید و تفرقه در دستاوردهای انقلاب

امروز تمام دنیا آگاه است که دشمن بر پایه دروغ، به دنبال خبرسازی و القای ناامیدی است. هوشیاری و بصیرت مردم در خنثی‌سازی این توطئه‌ها، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید