سازمان اطلاعات سپاه
دشمن درپی خبرسازی و القای ناامیدی است
سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: دشمن در پی ضربه به مزیتهای قدرت آفرین ملت ایران در «میدان» و «خیابان» برای شکستن اتحاد مقدس است.
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مردم شریف ایران تاکید کرد:« مردم ایران سلام ؛ دشمن در پی ضربه به مزیتهای قدرت آفرین ملت ایران در «میدان» و «خیابان» برای شکستن اتحاد مقدس است. هماکنون چهار محور اصلی از سوی جبهه دشمن در حال اجراست:
۱. بزرگنمایی محاصره دریایی
۲. فعالسازی گروههای واگرای قومی، مذهبی و سیاسی
۳. دامنزدن به نارضایتیهای اقتصادی
۴. القای تردید و تفرقه در دستاوردهای انقلاب
امروز تمام دنیا آگاه است که دشمن بر پایه دروغ، به دنبال خبرسازی و القای ناامیدی است. هوشیاری و بصیرت مردم در خنثیسازی این توطئهها، نقشی تعیینکننده خواهد داشت.