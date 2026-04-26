معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور:
رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویاً مخالف است
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویا مخالف است.
مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است.
با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است. با این حال اما وظیفه همان مراجع ذیصلاح اعم از کمیته تخصصی شعام، وزارت ارتباطات یا مرکز ملی فضای مجازی ارائه توضیح به مردم و اقناع افکار عمومی است. از این حیث کوتاهی کردهاند.»