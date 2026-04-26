به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌«رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویا مخالف است.